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Праздник со слезами на глазах: в Тбилиси отметили День Победы
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Праздник со слезами на глазах: в Тбилиси отметили День Победы 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
Праздничные мероприятия 9 мая в День Победы прошли в Грузии. Традиционным центром праздника в Тбилиси в этот день стал парк Ваке, где находится Вечный огонь и могила Неизвестного солдата. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в Тбилиси отмечали праздник Великой Победы
Война всегда начинается внезапно, хотя спустя много лет для историков она кажется неизбежной. В далеком 1941 году началась страшная Великая Отечественная Война. Сегодня в живых ее участников осталось совсем мало. Но память о героях, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, продолжают хранить их близкие и члены семей.
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