Праздник со слезами на глазах: в Тбилиси отметили День Победы

Праздничные мероприятия 9 мая в День Победы прошли в Грузии . Традиционным центром праздника в Тбилиси в этот день стал парк Ваке, где находится Вечный огонь и могила Неизвестного солдата. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как в Тбилиси отмечали праздник Великой Победы

Война всегда начинается внезапно, хотя спустя много лет для историков она кажется неизбежной. В далеком 1941 году началась страшная Великая Отечественная Война. Сегодня в живых ее участников осталось совсем мало. Но память о героях, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, продолжают хранить их близкие и члены семей.