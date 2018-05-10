60 городов за 48 дней: международный автомотопробег «Победа без границ» стартовал в Казахстане

России, Кыргызстана, Беларуси, Участниками акции стали автомобилисты и байкеры из Казахстана Азербайджана , а также Армении Грузии . Зарубежные участники присоединятся к колонне по пути следования.

Международный патриотический автомотопробег «Победа без границ» стартовал в Шымкенте . Он посвящен памяти советских воинов и тружеников тыла, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Участниками акции стали автомобилисты и байкеры из Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси, Азербайджана, а также Армении и Грузии. Зарубежные участники присоединятся к колонне по пути следования.

Ожидается, что за 48 дней они посетят 60 городов СНГ.

Международный автомотопробег «Победа без границ» стартовал от мемориала «Карта героев» — именно здесь в годы войны в двух безымянных братских могилах захоронили тела 53 солдат и офицеров Советской армии, который умерли от ранений в эвакогоспитале в городе Шымкент.

Затем участники автомотопробега направились к мемориалу Славы, где состоялся праздничный митинг. Такую же колонну сформировали и в Таджикистане — они объединятся, и уже вместе продолжат путь по городам Казахстана, России и Беларуси.

«За 48 дней участники пробега побывают в 60 городах, посетят места боевой славы и сражений, воинские захоронения, организуют вечера памяти и концерты на тему военных лет. В этом году мото— автопробег закончится 22 июня в Крепости-герое Брест», — рассказала руководитель по общественным и культурным связям автомотопробега «Победа без границ» Инна Субботина.

Там состоится заключительный концерт-реквием, на котором участники поделятся впечатлениям от эстафеты памяти «Победа без границ» в городах и странах маршрута мотопробега.