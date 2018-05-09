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В Железноводске развернули самое большое в России Знамя Победы
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В Железноводске развернули самое большое в России Знамя Победы 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Размер грандиозного полотна составил 130 квадратных метров.
В длину оно растянулось на 21 метр, а в ширину — на 6 метров. На нем собраны имена 7986 человек не только из Железноводска и Старвопольского края, но и из Сургута, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Рима, Ларнаки, Шеки, Батуми, Стамбула и даже из Австралии.
Гигантское полотно в полдень пронесли юнармейцы по главной площади города во время праздничного парада, а затем разместили на Пушкинской галерее, чтобы каждый мог найти на нем своих родных.
После праздника администрация города направит заявку в Книгу рекордов России.
Кстати, в прошлом году 9 мая в Железноводске сшили самый большой в мире Синий платочек. На него нанесли имена 3753 участников ВОВ из 53 субъектов России, а также Греции, Армении, Украины, Белоруссии, Албании, Грузии, Сербии, Израиля, Азербайджана, и Эстонии.
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