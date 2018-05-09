В Железноводске развернули самое большое в России Знамя Победы

Размер грандиозного полотна составил 130 квадратных метров.

Ларнаки, Шеки, Батуми, В длину оно растянулось на 21 метр, а в ширину — на 6 метров. На нем собраны имена 7986 человек не только из Железноводска и Старвопольского края, но и из Сургута , Воронежа, Москвы Санкт-Петербурга , а также из Рима Стамбула и даже из Австралии

Гигантское полотно в полдень пронесли юнармейцы по главной площади города во время праздничного парада, а затем разместили на Пушкинской галерее, чтобы каждый мог найти на нем своих родных.

После праздника администрация города направит заявку в Книгу рекордов России