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«Бессмертный полк» прошел по улицам Еревана
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«Бессмертный полк» прошел по улицам Еревана 

Мир24 28 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
К акции присоединилась и корреспондент телеканала «МИР 24» Нона Оганесян, она прошлась с фотографией своего прадеда. В 25 лет Шмавон Оганесян захватил и привел на свою базу два фашистских танка. Он воевал в Керчи, в городе, который в 73-м получил почетное звание «Города-героя».
Пешую колонну «Бессмертного полка» возглавил президент страны Армен Саргсян. По улицам столицы прошли четыре тысячи жителей Еревана и жителей районов.
«Мероприятие в первую очередь организовано для молодежи Республики Армения. Мы хотим еще раз показать, что Победа для нашего народа является очень важным событием в жизни. И сегодня мы обеспечили на сегодняшнем мероприятии преемственность поколений — это дети, школьники, студенты, взрослые, которые приехали сюда даже из других городов», — рассказал председатель общественной организации «Бессмертный полк Армении» Гоар Гумашян.
Участники акции несут портреты легендарных армянских полководцев и, конечно же, своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
«На фотографии мой отец — Вагапетян Георгий. День Победы всегда был для меня праздником, я участвовала, будучи еще маленькой, с родителями в разных городах России на встречах с ветеранами», — поделилась жительница Еревана Мариам Вагапетян.
Армяне отправили на фронт шесть национальных дивизий. Самая прославленная — 89-ая Таманская — дошла до Берлина. Среди крупнейших военачальников Великой Отечественной войны армянами были четыре маршала и адмирал флота. Шестьсот тысяч армян отправились на фронт. Почти половина из них домой не вернулась. Великая Отечественная коснулась практически каждой армянской семьи. Особых наград удостоились около 67 тысяч армян.
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