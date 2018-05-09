«Бессмертный полк» прошел по улицам Еревана

К акции присоединилась и корреспондент телеканала «МИР 24» Нона Оганесян, она прошлась с фотографией своего прадеда. В 25 лет Шмавон Оганесян захватил и привел на свою базу два фашистских танка. Он воевал в Керчи , в городе, который в 73-м получил почетное звание «Города-героя».

Пешую колонну «Бессмертного полка» возглавил президент страны Армен Саргсян . По улицам столицы прошли четыре тысячи жителей Еревана и жителей районов.

«Мероприятие в первую очередь организовано для молодежи Республики Армения . Мы хотим еще раз показать, что Победа для нашего народа является очень важным событием в жизни. И сегодня мы обеспечили на сегодняшнем мероприятии преемственность поколений — это дети, школьники, студенты, взрослые, которые приехали сюда даже из других городов», — рассказал председатель общественной организации «Бессмертный полк Армении» Гоар Гумашян.

Участники акции несут портреты легендарных армянских полководцев и, конечно же, своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

«На фотографии мой отец — Вагапетян Георгий. День Победы всегда был для меня праздником, я участвовала, будучи еще маленькой, с родителями в разных городах России на встречах с ветеранами», — поделилась жительница Еревана Мариам Вагапетян.

Армяне отправили на фронт шесть национальных дивизий. Самая прославленная — 89-ая Таманская — дошла до Берлина. Среди крупнейших военачальников Великой Отечественной войны армянами были четыре маршала и адмирал флота. Шестьсот тысяч армян отправились на фронт. Почти половина из них домой не вернулась. Великая Отечественная коснулась практически каждой армянской семьи. Особых наград удостоились около 67 тысяч армян.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ