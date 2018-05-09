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Выжившая в концлагере: жительница Грузии рассказала Sputnik о войне
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Выжившая в концлагере: жительница Грузии рассказала Sputnik о войне 

Sputnik Грузия 45 минут назад
Фото: Sputnik Грузия
Жительница города Ахалкалаки рассказала Sputnik об истории своей семьи, которая в годы ВОВ оказалась в концлагере
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