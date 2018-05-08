Глава Минобороны Армении объявил о своей отставке

"Ввиду политических событий настал момент раньше предусмотренного попрощаться с вами в статусе руководителя армии. Работа министра эффективна лишь в составе команды единомышленников", — отметил Саркисян.

Министр также отметил, что во время его пребывания в должности была принята семилетняя программа модернизации вооруженных сил, придан импульс военно-промышленному комплексу. В этой связи армия стала более эффективной и боеспособной.