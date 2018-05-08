Союз армян России: Леонтьева надо изолировать от общества!

Политолог, профессор МГИМО , член Правления Союза армян России и Совета Всемирного Армянского Конгресса Андраник Мигранян в эфире НСН жёстко осудил слова Леонтьева, возложив также вину за произошедший скандал на руководство радиостанции.

«Я был в шоке от того, что увидел. Я знаю очень много лет Леонтьева, но мне кажется, что он был в каком-то странном состоянии, по-другому я не могу оценивать то, что он говорил. Я просто потрясён, что это выложили в интернет, в YouTube, потрясён этими людьми с «Комсомольской правды», что они пригласили этих двух людей в эфир. Это проблема даже не столько их (Леонтьева и Юрьева — прим. НСН), потому что они могут быть в любом состоянии, но пустить их в радиоэфир, в полной мере здесь несёт ответственность руководство радиостанции. А с ними говорить по существу просто бессмысленно», — заявил Мигранян.

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Собеседник НСН отметил, что пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в прямом эфире вызвал практически международный скандал.

«Я очень давно знаю Игоря Ивановича Сечина (глава «Роснефти», пресс-секретарём которой является Леонтьев — прим. НСН), это человек очень собранный, организованный, серьёзный. Я очень сомневаюсь, что после всей этой грязи и того, что произошло, Сечин будет себя комфортно чувствовать, имея рядом такого пресс-секретаря. А Юрьев — был когда-то экзотичным политиком, если можно его назвать так, о нём все забыли. И, конечно, с ними полемизировать — просто оказать им честь, которой они совершенно недостойны», — заключил политолог.

Добавим, что посол Армении в России осудил слова Леонтьева о политической ситуации в республике, отметив, что давно знаком с журналистом, но «то, что нагородил он в ходе этого эфира, можно лишь расценивать как опасную провокацию, и к тому же с очевидными проявлениями абсолютного бескультурья».