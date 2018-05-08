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Тбилиси меняет названия улиц, которые ассоциируются с «советской оккупацией»
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Тбилиси меняет названия улиц, которые ассоциируются с «советской оккупацией» 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Названия 15 улиц, которые «ассоциируются с советской оккупацией», будут заменены в Тбилиси в преддверии отмечаемого 26 мая 100-летия провозглашения Грузинской Демократической Республики — Дня независимости, заявила глава комиссии по символике парламента столицы Грузии — «сакребуло» Тинатин Ниблошвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Эти улицы будут переименовываться в честь тех грузинских деятелей, которые причастны к образованию Грузинской Демреспублики, просуществовавшей около 300 лет до советизации страны Красной Армией.
В частности, будет переименована улица Мир Везирова, одного из 26 бакинских комиссаров. Она будет названа в честь председателя парламента Грузии 1918 года Николоза Чхеидзе, сообщила Тинатин Ниблошвили. Также в Тбилиси появится улица Евгения Гегечкори — министра иностранных дел тех лет. Его именем назовут нынешнюю улицу революционера Серго Сургуладзе.
Примечательно, что процесс переименования коснется одной из центральных площадей Тбилиси — «Революции роз» (организованной в 2003 году экс-президентом Михаилом Саакашвили). Во времена СССР она называлась Площадью Республики, а сейчас ее хотят назвать Площадью Первой Республики.
На празднования 26 мая в Грузии ожидают высоких гостей, в том числе президентов ряда стран — государств Прибалтики, Финляндии и так далее. На проспекте Руставели гражданам впервые продемонстрируют полученные от США комплексы «джавелины».
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