Тбилиси меняет названия улиц, которые ассоциируются с «советской оккупацией»

Названия 15 улиц, которые «ассоциируются с советской оккупацией», будут заменены в Тбилиси в преддверии отмечаемого 26 мая 100-летия провозглашения Грузинской Демократической Республики — Дня независимости, заявила глава комиссии по символике парламента столицы Грузии — «сакребуло» Тинатин Ниблошвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Эти улицы будут переименовываться в честь тех грузинских деятелей, которые причастны к образованию Грузинской Демреспублики, просуществовавшей около 300 лет до советизации страны Красной Армией.

В частности, будет переименована улица Мир Везирова, одного из 26 бакинских комиссаров. Она будет названа в честь председателя парламента Грузии 1918 года Николоза Чхеидзе, сообщила Тинатин Ниблошвили. Также в Тбилиси появится улица Евгения Гегечкори — министра иностранных дел тех лет. Его именем назовут нынешнюю улицу революционера Серго Сургуладзе.

Примечательно, что процесс переименования коснется одной из центральных площадей Тбилиси — «Революции роз» (организованной в 2003 году экс-президентом Михаилом Саакашвили ). Во времена СССР она называлась Площадью Республики, а сейчас ее хотят назвать Площадью Первой Республики.