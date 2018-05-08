В Армении вновь пытаются выбрать премьера

Армении 8 мая — специальное заседание Национального собрания. На нем должен быть выбран премьер страны. Единственный кандидат — лидер оппозиции Никол Пашинян

Правящая Республиканская партия готова проголосовать за оппозиционера Никола Пашиняна, сообщил накануне глава фракции Ваграм Багдасарян . Однако, по мнению политологов, говорить о том, что политический кризис в Армении пройден, еще очень рано. Более того — есть риск, что начнется новый его виток. Каковы причины?

Республиканцы заявляют, что пойдут на избрание своего противника, чтобы обеспечить «спокойствие в стране» и готовы сами стать оппозицией. Но просто избрание Пашиняна, даже если оно состоится, еще спокойствия не обозначает. Ведь после этого он должен представить состав своего кабинета, а это не такая простая задача.

Фактически сейчас речь идет о создании чего-то вроде коалиционного правительства. Ведь если Пашинян не будет идти на компромиссы и включит в него исключительно своих сторонников, в таком составе кабинет может оказаться неработоспособным, считает политолог, директор института Кавказа Александр Искандарян

Александр Искандарян политолог, директор института Кавказа «Он будет пробовать формировать что-то вроде правительства национального согласия, то есть добиваться сотрудничества всех сил в парламенте. Это будет действительно очень непросто, но другого выхода просто нет, потому что правительство меньшинства сформировать будет чрезвычайно трудно, тогда вся работа будут блокироваться. Таким образом, я думаю, что будет система договоренностей, а может быть, они уже и есть».

Однако избрание Пашиняна премьером и даже консенсус по поводу кабинета вовсе не будет обозначать его победы. Более того, можно сказать, что Пашинян сейчас входит в более сложный и рискованный период, чем до нынешнего времени, говорит председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству Степан Григорян:

Степан Григорян председатель правления аналитического центра по глобализации и региональному сотрудничеству «Он должен после формирования правительства в течение 15 дней представить программу правительства. Они могут не голосовать, потому что они контролируют это большинство и они могут на этом, на следующем этапе его провалить. Совершенно верно, такие опасения есть. Те обещания, что он давал обществу, он, безусловно, включит в программу правительства, но один ударяют по интересам многих конкретных депутатов Республиканской партии, потому что многие занимаются бизнесом, ни для кого не секрет, а Никол Пашинян одно из главных обещаний дал: монополий в Армении не будет. Поэтому да, они могут его торпедировать уже во время утверждения программы правительства».

Стоит отметить, что есть иной — хоть и менее вероятный — сценарий развития событий. Во вторник будет проходить повторное голосование по избранию премьера, а, согласно новой Конституции Армении, если парламент страны и в этот раз не сможет прийти к единому мнению, он автоматически распускается.