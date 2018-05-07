Церемония объявления лучших тяжелоатлетов мира 2017 года прошла в Тбилиси

ТБИЛИСИ , 7 мая. / ТАСС /. Церемония объявления лучших спортсменов мира 2017 года по версии Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) прошла в Тбилиси. Об этом передает корр. ТАСС с места событий.

Торжественное мероприятие состоялось в Тбилисском государственном драматическом театре имени Ш. Руставели. На церемонии присутствовали глава IWF Тамаш Аян, члены делегации IWF, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили , члены правительства и парламента страны, известные грузинские спортсмены. Лучшим тяжелоатлетом был признан чемпион Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира (2015, 2017), трехкратный чемпион Европы (2016, 2017, 2018) грузин Лаша Талахадзе. Лучшей спортсменкой стала чемпионка Олимпиады 2012 года, двукратная чемпионка мира (2013, 2017), 4-кратная чемпионка Европы Лидия Валентин из Испании

Премьер-министр Грузии лично наградил лучших тяжелоатлетов мира 2017 года, пожелал им новых успехов в спорте. «Признание Лаши Талахадзе лучшим тяжелоатлетом мира — это значимое событие для всей Грузии. Поздравляю всю нашу страну, поздравляю Лашу с этим новым международным признанием, кстати, он недавно женился, создал прекрасную грузинскую семью, удачи им», — заявил глава правительства.

Президент IWF отметил, что Грузия имеет богатые традиции и успехи в тяжелой атлетике, а страна дала миру выдающихся тяжелоатлетов. «Лаша Талахадзе является достойным представителем Грузии, выдающимся тяжелоатлетом мирового класса», — заявил он. Глава IWF также отметил, что «Лидия Валентин стала во всем мире олицетворением сильной, волевой и удачной женщины».

После церемонии состоялся концерт, перед участниками и гостями выступил Национальный симфонический оркестр Грузии, Национальный балет Грузии (ансамбль «Сухишвили»), известные грузинские певцы и исполнители.