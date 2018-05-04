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«Железная леди» Маргарет Тэтчер в Тбилиси
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«Железная леди» Маргарет Тэтчер в Тбилиси 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
Первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании стала Маргарет Тэтчер. Произошло это 4 мая 1979 года. Из-за своей целеустремленности и жесткости Тэтчер прославилась как «железная леди». Также ее называют одной из самых влиятельных политиков ХХ века.
Тэтчер удалось разрушить стереотип о том, что женщинам не место в большой политике. С ее позицией считались лидеры многих сильных держав. Она смогла повлиять на образ мышления в Великобритании и сильно повлияла на развитие страны.
Мнение о политике Тэтчер у всех разное. Даже в Великобритании многие критикуют политика, а многие считают ее действия на посту премьер-министра правильными.
Давайте посмотрим видео, на котором частично снят визит Тэтчер в Грузию (СССР) в 1987 году.
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