«Железная леди» Маргарет Тэтчер в Тбилиси

Первой женщиной на посту премьер-министра Великобритании стала Маргарет Тэтчер . Произошло это 4 мая 1979 года. Из-за своей целеустремленности и жесткости Тэтчер прославилась как «железная леди». Также ее называют одной из самых влиятельных политиков ХХ века.

Тэтчер удалось разрушить стереотип о том, что женщинам не место в большой политике. С ее позицией считались лидеры многих сильных держав. Она смогла повлиять на образ мышления в Великобритании и сильно повлияла на развитие страны.

Мнение о политике Тэтчер у всех разное. Даже в Великобритании многие критикуют политика, а многие считают ее действия на посту премьер-министра правильными.