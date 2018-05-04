В Обручевском районе прошел вебинар для преподавателей русского языка 

В Институте Пушкина состоялся вебинар на тему «Сервисы для создания интерактивных учебных материалов по РКИ».
Мария Лебедева, заведующая проектной научно-исследовательской лабораторией инновационных средств обучения русскому языку Института Пушкина обсудила с коллегами возможности использования в обучении русскому языку различных готовых онлайн-ресурсов, а также технологии создания своих собственных. В вебинаре приняли участие преподаватели из РФ, Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Боснии и Герцоговины (Республики Сербской), Великобритании, Вьетнама, Китая, Кыргызстана, Польши, Турции, Украины, Чехии.