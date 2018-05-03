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Ситуация в Армении начала стабилизироваться
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Ситуация в Армении начала стабилизироваться 

ТВ Центр 50 минут назад
Фото: ТВ Центр
Вместо шествий и забастовок — школьники и учителя вернулись в классы. Многие не ходили в школу несколько дней — теперь будут навёрстывать упущенное. На занятия идут и студенты, передает "ТВ Центр".
Ранним утром на площади республики в Ереване только дворники. Всю ночь они убирали последствия митинга. Больше всего работы в сквере, где идёт ремонт. Во время вечерней акции тротуарную плитку растащили, чтобы сделать из неё стулья.
Ереван и вся Армения вернулись к привычной жизни. Дороги никто не блокирует, машины не гудят. Полиция и все государственные учреждения работают в штатном режиме.
Площадь республики вновь превратилась в туристический центр. О протестах здесь больше ничего не напоминает. Нет сцены, экранов и колонок. Все жители Армении дожидаются повторного голосования парламента. Премьера будут выбирать восьмого мая.
Вся политическая борьба сейчас в кабинетах Национальной ассамблеи. Лидер партии «Елк» Никол Пашинян в четверг собирал подписи, чтобы повторно выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера. За него свои голоса отдали 41 депутат, хотя достаточно было 35.
"Сегодня я встречался с Ваграмом Багдасаряном. Он подтвердил, что Республиканская партия поддержит во время выборов премьер-министра кандидата от народа. Необходимые подписи трети депутатов для моего выдвижения уже собраны. Аппарат парламента занимается необходимым оформлением, думаю, что мое выдвижение — уже свершившийся факт", — сказал Пашинян.
На специальном заседании 1 мая парламент Армении так и не смог избрать премьер-министра. Никол Пашинян набрал лишь 45 голосов. Нужно было 53. Часть депутатов своё решение объяснила желанием не спешить с переизбранием и как можно детальнее обсудить с кандидатом вопросы внешней и внутренней политики. Вне зависимости от результата президент Армении Армен Саркисян поблагодарил все политические силы за конструктивный диалог.
"Наш народ вновь продемонстрировал, что в судьбоносный момент способен сплотиться и принять решение на благо нации. В эти дни Армения находится в центре внимания мировой общественности. Мы переживаем период испытаний и я уверен, что 8 мая зафиксируем достижения общенационального движения во имя реформ, вклад в которые внесли все политические силы и сегменты армянского народа", — заявил президент Армении.
Правительство Армении в четверг провело последнее заседание в нынешнем составе. Исполняющий обязанности премьера Карен Карапетян дал поручение добросовестно выполнять свои обязанности до формирования нового кабмина. Эксперты уже обсуждают будущий состав и возможную команду Николы Пашиняна.
Повторное голосование пройдёт 8 мая. Если премьера вновь не выберут, национальная ассамблея будет распущена, а президент назначит досрочные выборы.
Никита Васильев, «ТВ Центр», Ереван, Армения.
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