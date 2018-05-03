«Потеряли Армению»: на ТВ устроили марш несогласных

Заметьте, не я это предложил. В последней, крайней (не знаешь, что лучше, они так боятся прерывать свой заслуженный отпуск) программе Владимира Соловьева наши любимые доценты с кандидатами сначала как всегда победили Америку, потом для полного счастья призвали в друзья Марию Захарову , закрутили до полного зажима наши духовные Скрипали… То есть успокоили на праздники, осчастливили нас по полной программе и вдруг…

Все самое неожиданное, честное и нестандартное случается вдруг. Совсем уже на ночь глядя они стали обсуждать события в Армении . Те же самые политологи с политтехнологами, пропагандисты. Но здесь с ними что-то случилось… Они были так откровенны, что дух захватывало. Не знаю только, кто слышал во втором часу ночи эту откровенность, кроме меня, закоренелого мазохиста.

Наверное, перед третьим раундом им дали вкусить сыворотку правды, и Остапов понесло. То, что они говорили, можно охарактеризовать цитатой из любимой комедии: «Все пропало, шеф! Гипс снимают, клиент уезжает».

Сначала главный армянский патриот Сергей Кургинян сказал, что мы потеряли Армению. Правда успокоил: «Пока у них будет Карабах, они от нас никуда не денутся». Но потом снова огорчил: «Вся система прогнила». Прямо как по Жванецкому про того слесаря, который завещал, что систему надо менять.

Еще ничего не произошло, а они уже потеряли Армению. Хотя Армения с нами, была, есть и будет. Но они знают больше, в студии госканала нам устроили марш несогласных. Перестали давать на ночь успокоительное и взбудоражили так, что мало не покажется.

Кургиняну вторили другие неофициальные лица. «Вот точно также мы потеряли Грузию Украину , Прибалтику…». Они, доценты с кандидатами, верные слуги партии, практически плакали у нас на глазах, каялись в допущенных неизбежных ошибках, корили власть, ставили ее на место.

«Надо было не деньги пилить, а заниматься нашими бывшими республиками». Золотые слова, я всегда об этом говорил, а вот и они прозрели. Вспомнили, как на Украину назначали послом Виктора Черномырдина . (Про хитрую улыбку Путина при этом не сказали, но мы, мазохисты, помним.) Потом про Зурабова, конечно, еще одного посла. А Казахстан ? Мы его теряем! А Белоруссия ? Мы и ее теряем. Мы, как тот Паниковский из «Золотого теленка». «Я год в бане не был. Я старый. Меня девушки не любят», — сказал он устами Зиновия Гердта . Вот так и нас никто не любит, приехали.

Нет, как раз приезжать к нам любят практически все — от Жерара Депардье до последнего гастарбайтера, от газпромовского олигарха до прекрасных узбекских дворников, завсегдатаев наших прокремлевских митингов в поддержку единственного кандидата. Россия — щедрая душа, она всех примет, приголубит. Кроме самих русских, правда, из б/у республик СССР, но это уже совсем другая история.

А вот дружить с нами не хочет никто, даже за большие деньги. Очень большие. Ведь вторая часть Союзного государства (на бумаге) так и не поддержала нас по Крыму (по сути), а назарбаевский Казахстан (тоже мне друг!) все время воздерживается. Мы остались одни, как в море кораблик. Какая-нибудь несчастная Вануату не в счет.

Надо понять: мы не привлекательны, от нас бегут, нас боятся. Да, все начинается с перевода алфавита на латиницу, а потом: раша, гудбай, и весело машут ручкой. И Армения уйдет в Европу, если так будет продолжаться. Хоть они и не бандеровцы, а очень близкие нам люди. И даже Карабах тут уже не поможет.

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