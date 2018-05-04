Серый кардинал снова спасает Грузию от Саакашвили

Миллиардер и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили вышел из тени и официально вернулся в большую политику. На первомайском заседании политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» принял единогласное решение о представлении Иванишвили на пост председателя, и нет сомнений в том, что на ближайшем общем съезде кандидатура «спасителя страны от Саакашвили» партийцами будет утверждена.

По официальной версии, действующий премьер Георгий Квирикашвили отказался от председательства, чтобы лично предложить Иванишвили занять пост, и экс-премьер согласился.

«Внутрипартийные процессы очень важны для нас, соответственно, важно чтобы мы сохраняли единодушие по поводу фундаментальных государственных вопросов. Всем известно насколько большим фактором для нашей команды является основатель партии Бидзина Иванишвили», — заявил Квирикашвили в конце апреля на специальном брифинге.

Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе также отметил, что возвращение Иванишвили не повлияет на состав правительства, а ставит целью провести в партии «новую волну реформ», которая поможет «Грузинской мечте» стать «ещё сильнее». Преобразования не заставили себя ждать.

Сразу после заседания политсовета ряды высшего административного органа партии сократились с 19 до 15 человек, при этом 12 функционеров лишились своих мест. Например, глава комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили , председатель парламентского комитета по правам человека Софио Киладзе и председатель юридического комитета Эка Беселия, депутат Гедеван Попхадзе, демонстративный выход которого из парламентского большинства привлек внимание общественности к разногласиям внутри политсовета партии.

Как отмечает «Эхо Кавказа», сам Бидзина Иванишвили от комментариев по обновлению политсовета воздержался, однако глава парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе подтвердил, что с негласным лидером партии власти проводились консультации, и он приложил руку к отбору кандидатов.

Выход Бидзины Иванишвили на публику — событие из ряда вон выходящее. Бывший совладелец банка «Российский кредит», состояние которого, согласно индексу миллиардеров Bloomberg , в 2017-ом году составило 5,8 млрд долларов, в 2015 году сравнивал своё возможное возвращение со «вторым пришествием после апокалипсиса». Видимо, есть действительно веские причины.

Президент Грузии Михаил Саакашвили и премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили (слева направо) во время встречи 4 марта 2013 года по вопросам конституционной реформы

Напомним, что Бидзина Иванишвили создал партию «Грузинская мечта» в октябре 2011 года для того, чтобы «выдворить с политической сцены Грузии Михаила Саакашвили». Иванишвили победил на парламентских выборах 2012 года партию экс-президента «Единое национальное движение» (ЕНД) и возглавил правительство. Но сразу после победы на президентских выборах своего ставленника Георгия Маргвелашвили , он оставил премьерский пост.

В октябре этого года должны состоятся седьмые после объявления независимости Грузии в 1991 году президентские выборы. Действующий президент Маргвелашвили имеет право баллотироваться на второй срок и выдвигает свою кандидатуру. Однако отношения с «Грузинской мечтой», которая в 2013 году и выдвинула его кандидатуру, у него за это время сильно испортились. При этом неизвестно, в каком состоянии находятся его отношения лично с Иванишвили. О намерении баллотироваться в президенты Грузии также объявили экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе , лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили , лидер оппозиционной партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе и Сандро Брегадзе от движения «Грузинский марш».

При очевидном кризисе нынешней вертикали власти — раскола в созданной Иванишвили партии и публичного противостояния президента с представителями фракции — активизировался депортированный из Украины Нидерланды экс-президент Саакашвили. Комментируя последние события, он в очередной раз назвал «российского олигарха Иванишвили» своим главным врагом на октябрьских выборах, не исключил в Грузии «армянского сценария» и связал возвращение оппонента якобы с расследованием департамента внешней безопасности Франции , который, вроде как, подозревает самого богатого человека Грузии в неких махинациях.

Недавно также Саакашвили, обещающий вернуться то в Тбилиси , то в Киев, собрал в Амстердаме лидеров нескольких грузинских оппозиционных партий с целью объединения и координации действий по смене действующей власти. По информации телекомпании Imedi, на встречу с экс-президентом отправились лидер основанной Саакашвили и действующей партии «Единое национальное движение» Ника Мелия , лидер «Национал-демократической партии» Бачуки Кардава, лидер партии «Европейские демократы» Паата Давитая, политический секретарь партии «Новая Грузия» Паата Манджагаладзе и другие.

Петр Мамрадзе , глава Института стратегии управления (Грузия), бывший руководитель президентского аппарата и правительственной канцелярии, экс-депутат парламента:

Иванишвили пытался не участвовать в политической жизни и обрубить все контакты с партией, поскольку испытывает отвращение к политической деятельности и занят другими делами. Преемник Иванишвили на премьерском посту Ираклий Гарибашвили (2013-2015) постоянно просил его вернуться, чтобы прекратить дрязги в команде, которые выплёскивались на публику и портили престиж «Грузинской мечты». И вот Иванишвили согласился, но только — на председателя партии, чтобы раз в три месяца появляться на публике, встречаться с членами партии и исключить фактор испорченного телефона, когда участники партии говорили бы: «А этого точно хочет Иванишвили, он действительно так сказал?». Теперь всегда можно будет спросить напрямую. Думаю, его возвращение с выборами связано косвенно — кандидат от «Мечты» всё равно был бы с ним согласован. Но на отношениях Грузии и России этот шаг скажется позитивно. Иванишвили уверен, что с Россией надо развивать нормальные добрососедские отношения. Сейчас вырос поток российских туристов, экспорт грузинских товаров, а главное — россияне больше не считают Грузию врагом. Это колоссальное достижение.