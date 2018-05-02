В Армении сорвали работу парламента

Заседание Национального собрания Армении , намеченное на 2 мая, не состоялось, сообщает «Интерфакс»

Перед началом заседания зарегистрировалось 33 депутата, тогда как для обеспечения кворума необходимо присутствие 53 парламентариев.

Тем не менее, спикер армянского парламента Ара Баблоян заявил о назначении даты выборов нового премьер-министра страны — они пройдут 8 мая. Кандидатов на этот пост пока не выдвинуто.

Часть депутатов не смогла явиться на заседание из-за протестующих, которые утром 2 мая начали перекрывать автомобильные дороги в Ереване и блокировать работу городского метрополитена. На эту причину сослались, в частности, во фракции правящей Республиканской партии . Представители второй по численности парламентской силы, оппозиционной фракции «Процветающей Армении», объявили бойкот работе парламента.

1 мая Национальное собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра. На этот пост претендовал только лидер оппозиции Никол Пашинян , но за его кандидатуру проголосовали только 45 депутатов, тогда как для избрания главой правительства необходимо как минимум 53 голоса. Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, обладающая парламентским большинством.

После этого оппозиционер объявил о продолжении уличных протестов и призвал своих сторонников блокировать дороги, транспортные узлы и аэропорт Еревана.