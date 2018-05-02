В нескольких городах Армении оппозиция ворвалась в здания мэрий

Армении в городах Гюмри и Маралик группы сторонников оппозиции ворвались 2 мая в здания мэрий, потребовав от глав населенных пунктов примкнуть к протестному движению. Об этом сообщают армянские СМИ.

Это происходит в ходе протестной акции оппозиции, начавшейся рано утром 2 мая. Протестующие перекрыли все основные автомобильные дороги, включая трассу из центра Еревана в международный аэропорт Звартноц, из-за чего люди вынуждены идти в аэропорт пешком. Также прекратили работу все железные дороги в стране.

Акция началась после того, как 1 мая парламент Армении не избрал оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра — 56 депутатов из 103 проголосовали против.

В связи с ситуацией глава Армянской апостольской церкви Гарегин Второй призвал «власти и оппозицию действовать в законных рамках, искать пути решения во взаимопонимании и согласии, исключить возможность столкновений».