Ещё
Россиянин Емелин стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин Емелин стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: ТАСС
Российский борец греко-римского стиля Сергей Емелин завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 60 кг, сообщает ТАСС.
Емелин в финальном поединке одолел азербайджанца Мурада Маммадова со счетом 6:5.
Бронзовые награды завоевали итальянский борец Джакопо Сандрон и представитель Грузии Дато Чхартшвили.
Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске. Соревнования завершатся 6 мая.
Для Емелина золотая медаль континентального первенства стала первой в его профессиональной карьере.
Газета.Ru: последние новости
В Армении полностью прекращено движение поездов Два человека погибли и десять пострадали из-за клубного наркотика в Грузии В Армении протестующие перекрыли магистраль в Иран
Комментарии  Ещё 38 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер легендарный советский певец126
Украина ввела новые санкции против России132
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста334
Командир российского самолета умер по пути в Египет24
Доллар стремительно растет325
Видео
01:00
Летучей угрожают компроматом
Шоу-бизнес Другое
00:38
Жуков рассказал об уходе со сцены
Шоу-бизнес
02:59
Над Арменией нависла новая угроза
В мире Кавказ
01:00
Малахов заставил Катю Семенову плакать
Шоу-бизнес
02:43
У Юлии Скрипаль нашли «двойника»
В мире
03:46
Киркорова хотят лишить звания Народного артиста
Шоу-бизнес
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение