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Власов, Оздоев и Щур вышли в финал ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске
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Власов, Оздоев и Щур вышли в финал ЧЕ по греко-римской борьбе в Каспийске 

Чемпионат.com 12 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В первый день чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске определились финалисты в соревнованиях борцов греко-римского стиля в весовых категориях до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.
В весовой категории до 87 кг в финал вышел россиянин Бекхан Оздоев, победивший в полуфинальной схватке азербайджанца Ислама Аббасова со счётом 4:3. За золото Оздоев поборется с грузином Роберти Коблиашвили.
Двукратный олимпийский чемпион Роман Власов вышел в финал в категории до 77 кг, поборов азербайджанца Элвина Мурсалиева — 4:0. За золото Власов поборется с сербом Виктором Немешом.
В весе до 130 кг россиянин Виталий Щур одолел грузина Якоби Каджая со счётом 5:4 и за титул поборется с Ризой Кайалпом из Турции.
Россияне Василий Топоев (до 55 кг) и Заур Кабалоев (до 63 кг) уступили в своих полуфиналах.
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