Депутат Рязанской городской Думы ищет в Грузии плохие дороги 

Об этом сообщил депутат в одном из своих постов в Instagram.
«Не могу понять, как в такой небольшой стране, с таким маленьким населением и маленьким бюджетом, такие хорошие дороги, даже в удаленных селах. Как не старался, не смог найти плохой дороги!» — говорится в сообщении депутата.
Под постом тут же появились комментарии: «Прелесть какая. Пора по рязанским дорогам поездить». «Плохих дорог нет даже в дремучей Сванетиии, в горах», «По случайному совпадению, тратят суммы, ассигнованные на дороги, прямо вот на дороги».
Напомним, Роман Худяков представляет в городской Думе партию «Единая Россия», является председателем Комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам.
Не могу понять, как в такой небольшой стране, с таким маленьким населением и маленьким бюджетом, такие хорошие дороги, даже в удалённых сёлах. Как не старался, не смог найти плохой дороги! #Грузия #Тбилиси #дороги #дорогиГрузии #село #город #путешествие
Публикация от Роман Худяков (@khudyakov_r_e) 29 Апр 2018 в 7:21 PDT