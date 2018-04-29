Ещё
Депутат Рязанской городской Думы ищет в Грузии плохие дороги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Рязанской городской Думы ищет в Грузии плохие дороги 

АиФ Рязань 1 час назад
Об этом сообщил депутат в одном из своих постов в Instagram.
«Не могу понять, как в такой небольшой стране, с таким маленьким населением и маленьким бюджетом, такие хорошие дороги, даже в удаленных селах. Как не старался, не смог найти плохой дороги!» — говорится в сообщении депутата.
Под постом тут же появились комментарии: «Прелесть какая. Пора по рязанским дорогам поездить». «Плохих дорог нет даже в дремучей Сванетиии, в горах», «По случайному совпадению, тратят суммы, ассигнованные на дороги, прямо вот на дороги».
Напомним, Роман Худяков представляет в городской Думе партию «Единая Россия», является председателем Комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам.
Не могу понять, как в такой небольшой стране, с таким маленьким населением и маленьким бюджетом, такие хорошие дороги, даже в удалённых сёлах. Как не старался, не смог найти плохой дороги! #Грузия #Тбилиси #дороги #дорогиГрузии #село #город #путешествие
Публикация от Роман Худяков (@khudyakov_r_e) 29 Апр 2018 в 7:21 PDT
АиФ Рязань: последние новости
В Скопине 20-летний экстремист надругался над могилами священников На коммунальном предприятии Ряжска погиб рабочий В ТРЦ «Премьер» в Рязани исправили все нарушения пожарной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова напомнила Хейли о неуплаченных взносах116
Миллионеры бегут за границу85
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно447
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына93
Командиром севшего без шасси Ил-38 оказался 73-летний ас176
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение