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Алиев испытал российские поезда в бакинском метро
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Алиев испытал российские поезда в бакинском метро 

Мир24 1 час назад
В Азербайджане совсем недавно пошли президентские выборы. Убедительную победу вновь одержал действующий президент. Именно политическая выдержка и экономическая стабильность — залог его успеха. Недавно совсем, например, выяснилось, что Ильхам Алиев, оказывается, ездит в метро, передает телеканал «МИР 24».
Он лично испытал новые поезда, которые закупили в России. Скорость — 90 километров в час. Ездить, говорят, безопасно. Есть все современные аварийные и противопожарные системы.
Рассчитан один вагон на 300 с лишним мест. Ильхаму Алиеву все понравилось.
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