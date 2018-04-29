Алиев испытал российские поезда в бакинском метро

Азербайджане совсем недавно пошли президентские выборы. Убедительную победу вновь одержал действующий президент. Именно политическая выдержка и экономическая стабильность — залог его успеха. Недавно совсем, например, выяснилось, что Ильхам Алиев , оказывается, ездит в метро, передает телеканал «МИР 24».

Он лично испытал новые поезда, которые закупили в России . Скорость — 90 километров в час. Ездить, говорят, безопасно. Есть все современные аварийные и противопожарные системы.

Рассчитан один вагон на 300 с лишним мест. Ильхаму Алиеву все понравилось.

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