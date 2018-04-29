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Ильхаму Алиеву вручили «Золотой Орден» UWW
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Ильхаму Алиеву вручили «Золотой Орден» UWW 

Мир24 1 час назад
Лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву вручили «Золотой Орден» Объединенного мира борьбы (UWW). Награду ему передал президент международной спортивной федерации Ненад Лалович, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
Отмечается, что Алиев удостоен ордена «за вклад в развитие борьбы».
Во время встречи Лалович поздравил президента Азербайджана с победой на президентских выборах, а также отметил высокий уровень проведения чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1».
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