Ильхаму Алиеву вручили «Золотой Орден» UWW

Отмечается, что Алиев удостоен ордена «за вклад в развитие борьбы».

Во время встречи Лалович поздравил президента Азербайджана с победой на президентских выборах, а также отметил высокий уровень проведения чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1».

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