Ильхаму Алиеву вручили «Золотой Орден» UWW 

Лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву вручили «Золотой Орден» Объединенного мира борьбы (UWW). Награду ему передал президент международной спортивной федерации Ненад Лалович, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс».
Отмечается, что Алиев удостоен ордена «за вклад в развитие борьбы».
Во время встречи Лалович поздравил президента Азербайджана с победой на президентских выборах, а также отметил высокий уровень проведения чемпионата мира по автогонкам «Формулы-1».
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