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Саакашвили встретился в Амстердаме с грузинскими оппозиционерами
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Саакашвили встретился в Амстердаме с грузинскими оппозиционерами 

Деловая газета «Взгляд» 54 минуты назад
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили собрал в Амстердаме лидеров нескольких грузинских оппозиционных партий, предложив им объединиться и координировать действия по смене действующей власти.
«Мы договорились по трем основным принципам — это, в первую очередь, ненападение друг на друга, объединение всех против олигархического режима (экс-премьера Бидзина) Иванишвили и создание одной политической силы, препятствующей фальсификации предстоящих в октябре президентских выборов», — приводит «Интерфакс» слова лидера общественного движения «Новое единство для Грузии» Мамуки Гамкрелидзе.
Саакашвили заявил на встрече, что хочет избавить Грузию от олигархического режима, других амбиций у него нет.
Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили лишен грузинского гражданства, на родине в его отношении возбуждено несколько уголовных дел.
Сейчас он находится в Нидерландах, где устроился на работу в Академию спикеров.
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