Союз армян России опроверг распространение заявлений о ситуации в стране

"Это имеет место — от имени Абрамяна, от имени САР кто-то какие-то делает выступления, о которых мы узнаем позже, к сожалению. Это чистейшей воды провокация. Там, где союз армян делает заявления, мы всегда в курсе дела, знаем, о чем, что и где", — заявил РИА Новости Ананянц.

Что касается самой ситуации в Армении, то Ананянц подчеркнул, что «это другое государство, это не Россия». «Мы минимально вмешиваемся в этот процесс… Сегодня ситуация там очень тяжелая, очень сложная», — отметил заместитель председатель союза.

Кроме того, на сайте союза размещены разъяснения пресс-службы «в связи с появляющимися в армянских СМИ спекуляциями от имени САР».

"Обращаем внимание представителей как СМИ, так и общественности, что любые официальные заявления Союза армян России, в том числе и по не оставляющей нас равнодушными ситуации в Армении, всегда публикуются на официальном сайте нашей организации www.sarinfo.org. Просим заявления, первоисточником которых не является официальный сайт Союза армян России, не расценивать как имеющие отношение к действительности и нашей организации", — говорится в комментарии.

Последнее заявление союза о ситуации в Армении размещено в пятницу. В нем нет призывов в пользу власти или оппозиции.

"Союз армян России внимательно следит за событиями в Армении, за тем уникальным общенациональным движением, которое не оставило равнодушным ни одного армянина — где бы он ни проживал. Мы с глубоким удовлетворением констатируем, что мирное развитие событий, как результат проявления вековой мудрости армянского народа и твердой уверенности в недопустимости повторения драматических ошибок прошлого, является надежной гарантией для достижения внутриполитического и общественного консенсуса в Армении", — говорится в заявлении.

Кроме того, в союзе надеются, что политические силы Армении, «отбросив узкопартийные интересы и руководствуясь стратегическими приоритетами нации и государства, 1 мая сделают достойный выбор, соответствующий чаяниям всего армянского народа». Союз армян заявил, что поддержит того премьер-министра, который будет избран Национальным Собранием РА в соответствии с нормами конституции.

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