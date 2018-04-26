Пашинян призвал сторонников прекратить блокаду улиц

«С этой минуты в Ереване, в Армении не должно быть ни одной машины без государственных номеров. Все водители должны соблюдать правила ПДД. Сегодняшняя акция посвящена именно этому», — заявил лидер протестного движения «Сделай шаг» Никол Пашинян.

Сегодня 13-й день протестов. Некоторые не уходят домой, остаются на улицах.

«Я здесь со вчерашнего дня. Я был обязан прийти, чтобы не было кровопролития. Я был обязан прийти. Верю, что все решится мирным путем», — рассказал священник Карен Хачатрян

Относиться друг к другу бережно и с пониманием призвал в своем обращении и президент Армен Саргсян

«Нужно отказаться от деструктивной позиции и поведения, которое может подорвать стабильность в стране, и продолжить искать возможности для диалога. Итак, призываю всех наших граждан, наших соотечественников из диаспоры воздержаться от попыток нагнетания ситуации и проявить сдержанность», — сказал президент. В Национальном собрании страны объявили о выборах нового премьера. Они пройдут первого мая. За день до этого все политические партии должны выдвинуть свои кандидатуры. Оппозиция выбор уже сделала — это будет Никол Пашинян.

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