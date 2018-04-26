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Пашинян призвал сторонников прекратить блокаду улиц
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Пашинян призвал сторонников прекратить блокаду улиц 

Мир24 26 апреля 2018
Кандидатуру премьер-министра Армении будут обсуждать в парламенте первого мая. О выборах главы правительства журналистам рассказал спикер Национального собрания Ара Баблоян. Но протестующие все еще на улицах, их лидер Никол Пашинян призвал людей соблюдать порядок и не блокировать движение. Подробнее — корреспондент телеканала «МИР 24» Лилит Мадунц. Вторую неделю в Армении продолжаются акции гражданского неповиновения. Демонстранты устраивают шествия по улицам города и перекрывают движение. Они требуют ухода Республиканской партии с политической арены. Лидер протестного движения Никол Пашинян призывает людей не блокировать улицы и быть толерантными. Он лично восстанавливает движение на перекрестках Еревана.
«С этой минуты в Ереване, в Армении не должно быть ни одной машины без государственных номеров. Все водители должны соблюдать правила ПДД. Сегодняшняя акция посвящена именно этому», — заявил лидер протестного движения «Сделай шаг» Никол Пашинян.
Сегодня 13-й день протестов. Некоторые не уходят домой, остаются на улицах.
«Я здесь со вчерашнего дня. Я был обязан прийти, чтобы не было кровопролития. Я был обязан прийти. Верю, что все решится мирным путем», — рассказал священник Карен Хачатрян.
Относиться друг к другу бережно и с пониманием призвал в своем обращении и президент Армен Саргсян.
«Нужно отказаться от деструктивной позиции и поведения, которое может подорвать стабильность в стране, и продолжить искать возможности для диалога. Итак, призываю всех наших граждан, наших соотечественников из диаспоры воздержаться от попыток нагнетания ситуации и проявить сдержанность», — сказал президент. В Национальном собрании страны объявили о выборах нового премьера. Они пройдут первого мая. За день до этого все политические партии должны выдвинуть свои кандидатуры. Оппозиция выбор уже сделала — это будет Никол Пашинян.
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