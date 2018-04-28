Смыслы недели: война с интернетом, заразительный пример Армении и глухие законодатели

Подставили вертикаль власти

Быть упрямым нужно в меру. Или хотя бы не ставить перед собой невыполнимые задачи. Только ленивый не высмеял действия Роскомнадзора в отношении блокировки Telegram. Крупнейшие интернет-компании, в том числе и российские, заявили о финансовом ущербе от действий РКН. На этом фоне появились слухи о возможной отставке главы ведомства Александра Жарова , ведь безуспешная война с мессенджером бросает тень на всю вертикаль власти. Ожидать ли отставки одного из главных ньюсмейкеров последних недель?

Комментирует президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов

«Я думаю, что отставка Жарова невозможна, так как он выполняет решение, которое принято политическим руководством. Поэтому проблема, которая возникает в связи с выполнением таких решений, политических отставок обычно не предполагает. Либо будет отменен приказ. Но я все же думаю, что главе Роскомнадзора ничто не угрожает».

«В любые значимые мероприятия и войны входить госвласти нужно тогда, когда ты совершенно точно знаешь, что победишь. Иначе ущерб от поражения или длительной борьбы, который получает власть, покрывает все дальнейшие победы и удачи. Если Роскомнадзор собирался бороться с телеграмом в течение 20 лет и потом победить, он должен был об этом заявить заранее. И тогда эффект от этих самых неудач на власть не распространился бы — это же бьет по всей вертикали власти. Эта непродуманность, шапкозакидательство наносит большой ущерб, и власти нужно делать из этого выводы, иначе она потеряет последние крохи уважения».

Совет от президента

В пятницу в Таврическом дворце президент России Владимир Путин провел совет законодателей при Федеральном Собрании. Конечно, без общих фраз о необходимости мобилизовать силы для развития страны не обошлось. Но мы обратили внимание на другой эпизод разговора. В своей речи Путин особо сказал о необходимости депутатов всех уровней налаживать более плотное общение со своими избирателями. Социальные взрывы в Кемерове Подмосковье показали, что чиновники на местах попросту не умеют общаться с населением, что вызывает протестные риски. Весь мир увидел, к чему это может привести на примере Армении . В этой связи, слова президента, как никогда, к месту.

«Я думаю, что эта проблема не так остра именно с законодателями, потому что у законодателей очень мало возможностей повлиять на ситуацию. Проблема есть в отношении законодателей с избирателями. Это естественно, потому что половину срока они находятся в столице. Но если бы они знали о той или иной ситуации заранее, то они что-то могли бы изменить? Сказали бы, например, Тулееву, чтобы он уходил? Он бы со смеху умер.

Чем больше будет механизмов взаимодействия любых ветвей власти с народом, тем лучше. Но слишком переоценивать возможности законодательного корпуса я бы не стал. Надеяться на то, что если они будут глубже взаимодействовать с народом, то ситуация изменится, я бы не стал».

Революционная ситуация в Армении поставила Москву в сложное положение. Очевидно, что протест победит. Для того чтобы выстраивать отношения с Арменией и в дальнейшем, российским властям обвинять в «майданизме» ереванских революционеров невыгодно. Иначе действительно можно организовать под боком вторую Украину . С другой стороны, открыто поддерживать протест также нельзя — ведь внутри нашей страны хватает тех, кто готов выводить людей на акции антивластной направленности. Пример соседа всегда заразителен. Как выстраивать отношения России с Арменией?

«Официально Россия — сторонница невмешательства в дела Армении и поддерживает Карапетяна, считая, что избрание премьер-министра должно носить юридически чистый характер. То есть не толпа должна предлагать премьер-министра, а парламент — так, как это записано в Конституции. Это официальная позиция России. И я не вижу другого варианта для России. Она не может вмешиваться в эту ситуацию.

Ясно, что если Пашинян станет премьер-министром, он все равно будет обязан поддерживать нормальные отношения с Россией. Просто Карапетян нам ближе (и это тоже понятно). Поэтому с этой точки зрения мы можем настаивать на том, что мы не вмешиваемся, но считаем, что должен быть юридически четко оформленный документ (не площадь должна принимать решение, а парламент).

Что касается парламента, то, насколько я знаю, на сторону Пашиняна из республиканской партии пока перешли только два депутата. Все остальные пока поддерживают Карапетяна. В этом случае у него сохраняется небольшой перевес, и он может быть переизбран премьером. Но давление площади может быть настолько сильным, что еще какая-то часть республиканцев перейдет на сторону Пашиняна, и ситуация изменится.

С другой стороны, у Пашиняна образуется такое гетерогенное большинство из разных элементов. Потому что на самом деле у него раньше формально было всего-навсего восемь депутатских мест. Причем среди его фракции было три позиции, три разных группы. То есть она уже была расколота. Но навернувшиеся события ситуацию изменили, и фракция сплотилась, да и на ее сторону стали переходить другие фракции. Но все же пока за Пашиняна только два республиканских депутата, а этого для успеха недостаточно. Большинство все еще у Карапетяна.

Насколько я понимаю, Пашинян не желает компромиссов и хотел бы получить все и сразу. И опирается на революционно настроенные массы, так сказать. И элита, видимо, опасается такого резкого поворота, и она не хотела бы без переговоров, без коалиции, без договоренностей уступать власть. Поэтому теперь важно, что окажется сильнее — революционный экстремизм площади, с одной стороны, или спокойное отношение элиты, с другой».

«Основной позицией России является и должно быть невмешательство во внутренние дела Армении. Это очевидно. Проблема, которая есть у Армении, — проблема безопасности. Они связывают Россию и Армению намертво. И кто бы там ни был премьер-министром, Армения должна будет поддерживать с Россией союзнические отношения. А многовекторность политики и желание Армении развивать отношения с ЕС , надо принимать как данность и относиться к этому спокойно.

Что касается народных протестов, то перед нашими глазами мы имеем недавний положительный пример «революции тюльпанов» в Киргизии . Там смена власти Россией была воспринята спокойно, и это позволяет нам поддерживать с Кыргызстаном самые добрые и теплые партнерские отношения. И надо сделать все, чтобы отношения между Арменией и Россией оставались также дружественными.

Но, конечно, у Армении есть к России свои вопросы. Например, почему Россия продает оружие Азербайджану . Или — почему Россия другим списывает долги, а Армении нет. Более того, за эти долги получает какие-то активы в Армении (в армянской энергетике управляет дочка российской госкомпании). Но эти вопросы не мешали традиционно дружественным отношениям между нами.