Смыслы недели: война с интернетом, заразительный пример Армении и глухие законодатели 

Подставили вертикаль власти
Быть упрямым нужно в меру. Или хотя бы не ставить перед собой невыполнимые задачи. Только ленивый не высмеял действия Роскомнадзора в отношении блокировки Telegram. Крупнейшие интернет-компании, в том числе и российские, заявили о финансовом ущербе от действий РКН. На этом фоне появились слухи о возможной отставке главы ведомства Александра Жарова, ведь безуспешная война с мессенджером бросает тень на всю вертикаль власти. Ожидать ли отставки одного из главных ньюсмейкеров последних недель?
Комментирует президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов:
«Я думаю, что отставка Жарова невозможна, так как он выполняет решение, которое принято политическим руководством. Поэтому проблема, которая возникает в связи с выполнением таких решений, политических отставок обычно не предполагает. Либо будет отменен приказ. Но я все же думаю, что главе Роскомнадзора ничто не угрожает».
Комментирует политтехнолог Андрей Колядин:
«В любые значимые мероприятия и войны входить госвласти нужно тогда, когда ты совершенно точно знаешь, что победишь. Иначе ущерб от поражения или длительной борьбы, который получает власть, покрывает все дальнейшие победы и удачи. Если Роскомнадзор собирался бороться с телеграмом в течение 20 лет и потом победить, он должен был об этом заявить заранее. И тогда эффект от этих самых неудач на власть не распространился бы — это же бьет по всей вертикали власти. Эта непродуманность, шапкозакидательство наносит большой ущерб, и власти нужно делать из этого выводы, иначе она потеряет последние крохи уважения».
Совет от президента
В пятницу в Таврическом дворце президент России Владимир Путин провел совет законодателей при Федеральном Собрании. Конечно, без общих фраз о необходимости мобилизовать силы для развития страны не обошлось. Но мы обратили внимание на другой эпизод разговора. В своей речи Путин особо сказал о необходимости депутатов всех уровней налаживать более плотное общение со своими избирателями. Социальные взрывы в Кемерове и Подмосковье показали, что чиновники на местах попросту не умеют общаться с населением, что вызывает протестные риски. Весь мир увидел, к чему это может привести на примере Армении. В этой связи, слова президента, как никогда, к месту.
Комментирует политолог Дмитрий Журавлев:
«Я думаю, что эта проблема не так остра именно с законодателями, потому что у законодателей очень мало возможностей повлиять на ситуацию. Проблема есть в отношении законодателей с избирателями. Это естественно, потому что половину срока они находятся в столице. Но если бы они знали о той или иной ситуации заранее, то они что-то могли бы изменить? Сказали бы, например, Тулееву, чтобы он уходил? Он бы со смеху умер.
Чем больше будет механизмов взаимодействия любых ветвей власти с народом, тем лучше. Но слишком переоценивать возможности законодательного корпуса я бы не стал. Надеяться на то, что если они будут глубже взаимодействовать с народом, то ситуация изменится, я бы не стал».
Революционная ситуация в Армении поставила Москву в сложное положение. Очевидно, что протест победит. Для того чтобы выстраивать отношения с Арменией и в дальнейшем, российским властям обвинять в «майданизме» ереванских революционеров невыгодно. Иначе действительно можно организовать под боком вторую Украину. С другой стороны, открыто поддерживать протест также нельзя — ведь внутри нашей страны хватает тех, кто готов выводить людей на акции антивластной направленности. Пример соседа всегда заразителен. Как выстраивать отношения России с Арменией?
Комментирует президент фонда «Центр политических технологий» Игорь Бунин:
«Официально Россия — сторонница невмешательства в дела Армении и поддерживает Карапетяна, считая, что избрание премьер-министра должно носить юридически чистый характер. То есть не толпа должна предлагать премьер-министра, а парламент — так, как это записано в Конституции. Это официальная позиция России. И я не вижу другого варианта для России. Она не может вмешиваться в эту ситуацию.
Ясно, что если Пашинян станет премьер-министром, он все равно будет обязан поддерживать нормальные отношения с Россией. Просто Карапетян нам ближе (и это тоже понятно). Поэтому с этой точки зрения мы можем настаивать на том, что мы не вмешиваемся, но считаем, что должен быть юридически четко оформленный документ (не площадь должна принимать решение, а парламент).
Что касается парламента, то, насколько я знаю, на сторону Пашиняна из республиканской партии пока перешли только два депутата. Все остальные пока поддерживают Карапетяна. В этом случае у него сохраняется небольшой перевес, и он может быть переизбран премьером. Но давление площади может быть настолько сильным, что еще какая-то часть республиканцев перейдет на сторону Пашиняна, и ситуация изменится.
С другой стороны, у Пашиняна образуется такое гетерогенное большинство из разных элементов. Потому что на самом деле у него раньше формально было всего-навсего восемь депутатских мест. Причем среди его фракции было три позиции, три разных группы. То есть она уже была расколота. Но навернувшиеся события ситуацию изменили, и фракция сплотилась, да и на ее сторону стали переходить другие фракции. Но все же пока за Пашиняна только два республиканских депутата, а этого для успеха недостаточно. Большинство все еще у Карапетяна.
Насколько я понимаю, Пашинян не желает компромиссов и хотел бы получить все и сразу. И опирается на революционно настроенные массы, так сказать. И элита, видимо, опасается такого резкого поворота, и она не хотела бы без переговоров, без коалиции, без договоренностей уступать власть. Поэтому теперь важно, что окажется сильнее — революционный экстремизм площади, с одной стороны, или спокойное отношение элиты, с другой».
Комментирует политолог Константин Калачев:
«Основной позицией России является и должно быть невмешательство во внутренние дела Армении. Это очевидно. Проблема, которая есть у Армении, — проблема безопасности. Они связывают Россию и Армению намертво. И кто бы там ни был премьер-министром, Армения должна будет поддерживать с Россией союзнические отношения. А многовекторность политики и желание Армении развивать отношения с ЕС, надо принимать как данность и относиться к этому спокойно.
Что касается народных протестов, то перед нашими глазами мы имеем недавний положительный пример «революции тюльпанов» в Киргизии. Там смена власти Россией была воспринята спокойно, и это позволяет нам поддерживать с Кыргызстаном самые добрые и теплые партнерские отношения. И надо сделать все, чтобы отношения между Арменией и Россией оставались также дружественными.
Но, конечно, у Армении есть к России свои вопросы. Например, почему Россия продает оружие Азербайджану. Или — почему Россия другим списывает долги, а Армении нет. Более того, за эти долги получает какие-то активы в Армении (в армянской энергетике управляет дочка российской госкомпании). Но эти вопросы не мешали традиционно дружественным отношениям между нами.
Поэтому не надо истерить, не надо нагнетать, не надо искать параллель с Майданом, и не надо искать во всем этом происки Госдепа».