Оппозиция в Армении отказалась прекращать акции протеста

«Мы продлим мирные акции протесты и убедим в своей правоте Карапетяна, как убедили (экс-премьера) Сержа Саргсяна», — сказал Пашинян, передает РИА «Новости».

Он также считает, что кризис не разрешится, если на пост премьера будет избран представители правящей Республиканской партии

В пятницу утром исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, поскольку считает их бесперспективными.