Оппозиция в Армении отказалась прекращать акции протеста 

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что его сторонники не станут прекращать акции протеста из-за отказа и.о. премьера Армении Карен Карапетян от переговоров.
«Мы продлим мирные акции протесты и убедим в своей правоте Карапетяна, как убедили (экс-премьера) Сержа Саргсяна», — сказал Пашинян, передает РИА «Новости».
Он также считает, что кризис не разрешится, если на пост премьера будет избран представители правящей Республиканской партии.
В пятницу утром исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, поскольку считает их бесперспективными.
Сам Пашинян тем временем заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.