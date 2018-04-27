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Оппозиция в Армении отказалась прекращать акции протеста
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Оппозиция в Армении отказалась прекращать акции протеста 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что его сторонники не станут прекращать акции протеста из-за отказа и.о. премьера Армении Карен Карапетян от переговоров.
«Мы продлим мирные акции протесты и убедим в своей правоте Карапетяна, как убедили (экс-премьера) Сержа Саргсяна», — сказал Пашинян, передает РИА «Новости».
Он также считает, что кризис не разрешится, если на пост премьера будет избран представители правящей Республиканской партии.
В пятницу утром исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с лидером оппозиции Николом Пашиняном, поскольку считает их бесперспективными.
Сам Пашинян тем временем заявил, что обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном ситуацию в стране.
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