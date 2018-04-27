«Либо я буду премьером, либо премьера не будет!»

Еще месяц назад Никол Пашинян был рядовым депутатом и руководил маленькой оппозиционной фракцией «Елк» в девять кресел, собранной наспех из мелких партий. Сегодня он — лидер оппозиции, лицо «бархатной революции» и, возможно, следующий глава государства. Формально у него сейчас нет возможности занять кресло премьера — большинство депутатских мандатов в руках правящей Республиканской партии Армении (РПА). Но сам Пашинян и его сторонники считают иначе, и у них есть на то основания. «Лента.ру» разбиралась в расстановке политических сил Армении.

Премьер-министр в Армении выбирается простым большинством голосов в парламенте. Всего там 105 мест, из которых 58 — за членами РПА, то есть фракция вообще может единолично выдвинуть кандидата в премьеры и выбрать его, и президент будет обязан утвердить кандидатуру. Еще семь мандатов есть у партии АРФ «Дашнакцутюн» (дашнаки) — это самая старая (с 1890 года) армянская партия, отличающаяся весьма нестабильной политической ориентацией и аморфностью политической позиции. В 2017 году она едва прошла в парламент как представитель оппозиции, но уже через месяц заключила коалиционный договор с РПА и получила в свое распоряжение три министерских портфеля.

Тем не менее накануне дашнаки вышли из правящей коалиции. В соответствующем заявлении партия, известная репутацией политического флюгера, хоть и не поддержала открыто Никола Пашиняна, но практически процитировала его: «Парламент должен выбрать премьер-министром кандидата, пользующегося доверием у народа». На многотысячных уличных митингах после слов «премьер-министр» толпа начинает скандировать «Никол, Никол!»

Оставшийся 31 мандат принадлежит четвертой фракции парламента Армении — блоку «Царукян». 25 апреля они заявили о присоединении к общенациональному народному движению. Основой фракции «Царукян» является партия «Процветающая Армения». Ее лидер — один из богатейших людей Армении Гагик Царукян , олигарх, глава Олимпийского комитета Армении, владелец ряда крупных предприятий в Армении и за ее пределами։ в его активах сеть газозаправок, отели, супермаркеты, многопрофильный концерн «Мульти-груп» (в него входят коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат», одноименный завод по производству цемента, крупные мебельные салоны, оздоровительные и фитнес-центры), крупнейший в стране развлекательный центр «Фараон» и так далее. Царукян считался ключевым бизнес-партнером второго президента Армении Роберта Кочаряна в годы его правления. По самым скромным оценкам, состояние бизнесмена оценивается в полмиллиарда евро.

«Процветающая Армения» буквально за несколько минут до отставки Сержа Саргсяна с премьерской должности 23 апреля распространила сообщение о поддержке оппозиции и призвала своих сторонников выйти на улицы. На следующий день исполняющий обязанности министра по делам молодежи и спорта Армении, бывший царукяновец Грачья Ростомян (он вышел из партии ради министерского портфеля) объявил, что увольняется и лично идет на улицу протестовать. С собой он вывел на улицы спортсменов-олимпийцев — призеров международных соревнований, чемпионов Армении, мира и Европы.

Поддержка «Процветающей Армении» позволяет Николу Пашиняну получить доступ к финансовым и некоторым административным ресурсам, в которых так нуждается «уличный бунтарь».

Между Пашиняном и Царукяном теперь идут переговоры, их содержание не раскрывается, однако очевидно, что стороны настроены позитивно: вчера депутат от «Елка» Эдмон Марукян уверенно говорил, что 31 голос царукяновцев и 7 голосов дашнаков пойдут за Никола Пашиняна — всего, вместе с поддержкой «Елка», получится 48 голосов. Для избрания премьер-министра требуется 53 голоса, и недостающие пять «Елк» намерен добыть в стане своих противников — Республиканской партии Армении. Никол Пашинян заявлял, что ведет переговоры с несколькими депутатами РПА.

США и Кроме того, лидер армянской оппозиции, стремясь обозначить свои цели и позиции иностранным партнерам, встретился с послами России Евросоюза . По итогам встречи в российском посольстве оппозиционер заявил, что Москва не поддерживает нынешнего республиканского врио премьер-министра Армении Карена Карапетяна и соблюдает нейтралитет. В диппредставительстве это заявление не подтвердили и не опровергли, признав, однако, сам факт встречи. Детали переговоров с представителями ЕС и США за пределы кабинетов не вышли.

Между тем Республиканская партия Армении не спешит уходить с политической сцены. Серж Саргсян, который ушел с поста премьера, но все еще остается председателем РПА, минувшей ночью созвал своих сторонников на совещание. Источники в правительственных кругах рапортуют, что помимо смены лидера республиканцы обсуждали свою кандидатуру на пост премьер-министра — им станет действующий врио, бывший мэр Еревана и бывший вице-президент «Газпромбанка» Карен Карапетян.

Информация об этих встречах перекликается с новостью о том, что из России в Армению во вторник рейсом RSD-074 прибыл спецборт ИЛ-96-300 (RA 96-018). Агентство Panarmenian уверяет, что на нем прибыл высокопоставленный чиновник из администрации президента РФ. Борт пробыл на территории Армении 39 минут, после чего улетел в Россию. Официальной информации об этом визите и о личности пассажира рейса не поступало.

Тем не менее публичная позиция Москвы однозначна и высказана устами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой : Армения должна сама разобраться со своим кризисом.

Впрочем, не одной политикой богата армянская повестка. Помимо встреч с российскими коллегами Налбандян, Геворкян и другие участники армянской делегации, скорее всего, проведут переговоры с армянской общиной России — в частности, с представителями бизнеса. Два дня назад в Армению прибыл Самвел Карапетян — президент группы компаний «Ташир», богатейший армянин России (его состояние оценивается в 4,5 миллиарда долларов). У «Ташира» имеются серьезные активы на исторической родине владельца — например, «Электрические сети Армении».

И это не единственный его проект в республике. В частности, он основатель «Клуба инвесторов Армении», который планирует в ближайшие несколько лет вложить более миллиарда долларов в экономику, преимущественно в сферу энергетики.

Помимо очевидных бизнес-интересов у Самвела Карапетяна в Армении есть и личные: его родной брат Карен Карапетян (полный тезка врио премье-министра) — депутат-республиканец в парламенте Армении. Следовательно, судьба этой политической силы — предмет особого интереса мецената, и у него есть возможности на нее влиять.

Официальным итогом недавнего визита Самвела Карапетяна в Армению стало заявление о том, что он и подконтрольные ему структуры «продолжат реализовывать намеченные в Армении проекты». Таким же по смыслу был посыл еще одного российского армянина Рубена Варданяна (почти миллиардера — его состояние оценивается в 950 миллионов долларов): он является соучредителем фонда «Инициативы развития Армении». После встречи 24 апреля с врио премьер-минстра Кареном Карапетяном бизнесмен намекнул, что изменений в его планах нет.

Таким образом, российский крупный бизнес армянских кровей поддерживает РПА. С другой стороны, местный армянский бизнес, связанный со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, ныне одним из директоров АФК «Система» , симпатизирует Николу Пашиняну. А значит, в ближайшей перспективе начнется закулисное противостояние не только политических, но и финансовых группировок.

Исход схватки, впрочем, во многом зависит от политических событий в республике: согласно конституции, парламент должен избрать нового премьер-министра в течение недели. В РПА об этом пока официально не заявили, но выдвинут действующего врио Карена Карапетяна; в «Елк» объявили о выдвижении Никола Пашиняна. Успех последнего зависит от «перебежчиков» из РПА. Если таковые найдутся в достаточном количестве, Никол Пашинян возглавит временное правительство и поведет страну к новым парламентским выборам.

В этом случае ему предстоят нелегкие переговоры с бизнес-акулами из числа российских «друзей РПА». Пашиняну придется постараться, чтобы выглядеть в их глазах предпочтительным партнером — не только вопреки прекрасным связям российского бизнеса с властями Армении, но и вопреки кровным узам.

Что сможет предложить им Никол Пашинян — неясно: свою внешнеполитическую повестку он не раскрывает. На прошедшей пару дней назад пресс-конференции для мировых СМИ оппозиционер, отвечая на вопросы журналистов, не сказал по части внешней политики ничего нового. По сути, он повторил все до единого тезисы правящей Республиканской партии и лично Сержа Саргсяна, отставки которого так добивался: хорошие отношения со всеми; Россия — наш партнер; никаких резких телодвижений в рамках ЕАЭС ; никакого отказа от российской базы, ибо Армении пока сложно самостоятельно решать вопросы безопасности.

С внутренней политикой, особенно в части экономических реформ, полной ясности тоже нет. Пока она больше напоминает пожелания и декларации о намерениях: борьба с монополистами, настройка налоговой системы ради выхода из тени большого и малого бизнеса и т.д. Словом, за все хорошее. Остается уповать лишь на то, что «план Пашиняна» на самом деле существует, но он не желает его обнародовать до поры до времени — пока не займет кресло главы правительства.

А вот сможет ли он его занять — большой вопрос. Ведь если РПА сохранит сплоченность, по закону Никол Пашинян не сможет избраться премьером. Тогда он снова окажется на улице. Но на этот случай у него, похоже, есть запасной вариант…

«Либо я буду избран премьером посредством народа, по требованию народа, при поддержке народа, либо в Армении премьера не будет», — заявил Пашинян на митинге, который проходил как раз тогда, когда дописывался этот текст.

Другими словами, если удача не улыбнется лидеру протеста в парламенте, ему придется искать ее в другом месте. Скорее всего — на улицах и площадях.