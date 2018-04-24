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Сменит ли Ереван экономический курс и насколько он завязан на Москву?
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Сменит ли Ереван экономический курс и насколько он завязан на Москву? 

BFM.RU 24 апреля 2018
Фото: BFM.RU
Госдепартамент США поблагодарил премьер-министра Армении Сержа Саргсяна, ушедшего в отставку, за его вклад в развитие армяно-американских отношений. Госдеп рассчитывает на тесное сотрудничество с правительством, сформированным его преемником.
Глава российского кабмина Дмитрий Медведев поговорил по телефону с исполняющим обязанности премьера Армении Кареном Карапетяном в том числе об интеграционном взаимодействии в Евразийском экономическом союзе. За прошлый год товарооборот России и Армении вырос почти на треть — об этом заявил в марте зампред коллегии Военно-промышленной комиссии России Олег Бочкарев.
Из Армении к нам идут фрукты и овощи, туда от нас — нефть и газ. Взаимоотношения помогает развивать Таможенный союз ЕАЭС, туда Армения вступила в начале 2015-го. И это несмотря на то, что у нас нет общих границ, рассказывает бизнесмен из Армении по имени Виген. Его компания работает и с Россией, и с Европой.
«Вести бизнес с российскими предприятиями стало легче. Это обоюдное. Очень многие компании в Армении импортируют продукты отсюда в страны ЕС. Так же стало намного проще завозить товары, допустим, каких то международных брендов, не из Европы или Америки, а непосредственно из России, потому что в России находятся большие торговые склады, представительства, которые завозят товары из той же Европы в больших количествах, и получают, естественно, какие то преференции. скидки. Через них товары попадают в Армению с меньшей наценкой».
В целом законодательство Армении с точки зрения бизнеса очень либерально, говорят предприниматели. Здесь легче, чем в России: нужно меньше разрешительных документов, проще проводить таможенные операции, введен электронный документооборот. Основная проблема — маленький рынок сбыта. Еще одна сложность — Армения не является транзитной страной, в отличие от соседней Грузии.
Наринэ, которая занимается мелким бизнесом в Армении, рассказала Business FM, что сейчас в стране не лучшая ситуация с точки зрения производства. Закрылись или перепрофилировались многие научные предприятия, работавшие во времена Советского союза. По сути, экономика держится на медно-молибденовых рудниках и сельском хозяйстве. При этом основным экономическим партнером страны остается Иран, но самый большой экспорт в Россию и Украину, говорит Наринэ.
«Что касается прозападности или прорусских настроений, такого действительно нет. Можно объяснить тем, что у нас большая диаспора, и многие мультимиллионеры, мультимиллиардеры просто вкладывали в Армению, в частные инвестиции, в основном российские. Карен Карапетян был топ-менеджером «Газпрома», старался капитал российский активизировать в Армению, и это получалось. Вся энергетика принадлежит русским компаниям. Плановый какой-то вариант мешал вложениям. Говорили, что кто бы тут что не инвестировал и не открывал какие-то предприятия, он должен был 50 на 50 делиться с братом Сержа Саргсяна. Но это только слухи. Я не могу утверждать».
В России живут многие известные армянские бизнесмены. Самый крупный — хозяин «Ташира» Самвел Карапетян. В группу входит более чем 200 компаний — это предприятия разных сфер, от строительства и энергетики до ритейла. По данным СМИ, многие из этих компаний являются крупными получателями госконтрактов.
Население Армении — почти 3 миллиона человек. За ее пределами живет более 8 млн армян. Сейчас из страны происходит постоянный отток квалифицированных кадров. Многие молодые специалисты уезжают в Европу и в США. В Америке большая армянская диаспора, там легче встать на ноги. Поток мигрантов в ЕС уменьшился в связи с ужесточением там иммиграционной политики. Другие бегут от бедности в Россию, продолжает Армен, который занимается туристическим бизнесом в Ереване.
— По официальным данным, у нас 30% бедности населения, те, кто получают меньше потребительской корзины, она у нас составляет примерно 130 долларов. Каждый год мигрирует около 100 тысяч человек. Зарплаты небольшие. Я закончил экономический факультет, и у меня есть сейчас выбор идти работать, допустим, в банк или в страховую компанию, и моя зарплата будет составлять 150-200 долларов. На что-то большее надеяться в Армении сложно. В Армении очень много теневого бизнеса. Например, я сам работаю гидом, не плачу никаких налогов, ко мне нет никаких претензий. У нас очень многие так работают.
— Как то политическая ситуация влияет на настроение в предпринимательской среде?
— Нынешние митингующие не будут менять геополитических приоритетов. Ситуация у на довольно-таки тяжелая. Кто-то говорит, из-за того, что экономическая блокада, более 80% границы закрыты, с Азербайджаном и Турцией. Военные действия в Карабахе тоже сказываются на экономической ситуации. Но все-таки есть коррупция в нашей системе, поэтому было вот это недоверие к власти, и народ очень активно пошел на эти митинги.
Бизнес в Армении критикует очереди на российской границе и слишком высокие цены на российский газ внутри страны. Даже теплицы обогреваются им. В результате товар, производимый в Армении, пока может проигрывать российскому по себестоимости.
С такими условиями сложно говорить о полноценной интеграции. На экономику ситуация с Сержем Саргсяном не повлияла, отмечают предприниматели. Впрочем, это только пока, говорят бизнесмены.
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