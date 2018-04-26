Оппозиция перекрыла мост в Ереване

Оппозиционеры перекрыли мост на севере Еревана

Участники акции протеста перекрыли автомобильный мост на севере Еревана , передает корреспондент РИА Новости

В 12.00 по местному времени (11.00 мск) должна начаться акция оппозиции по перекрытию дорог и мостов в Армении . Большая группа студентов уже перекрыла мост на севере столицы республики под неофициальным названием Ламбада между районами Райком и Комитас. Они ждут появления своего лидера Никола Пашиняна.

На месте присутствует полиция, но в происходящее не вмешивается.

Кроме того, ожидается, что в это время на 20 минут все автомобилисты остановят свои машины на дорогах.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.