В армянском майдане уже ищут «русский след»

Как пишет телеграм-канала «Баграмян 26» со ссылкой на издание Irakanum.am, в борьбу за кресло премьера в Армении включился российский «Газпром» . Сотрудники «Газпром Армении» и мэрии Еревана получили указания пиарить в соцсетях и.о. премьера Армении Карена Карапетяна . «Посыл — Карапетян лучший кандидат в премьеры», — говорится в сообщении. Сотрудники, поддерживающие Пашиняна, будут уволены.

О решимости оппозиции добиться своего свидетельствует ее отказ поддержать внеочередные парламентские выборы, предложенные и.о. премьера Кареном Карапетяном. «Мы предлагаем, давайте проведем внеочередные выборы, и если народ выберет лидера акции протеста Никола Пашиняна, он и пойдет… Кандидат от народа избирается на выборах», — заявил Карапетян.

Однако Пашиняна не устраивают досрочные выборы, которые пройдут при премьер-министре, представляющем правящую Республиканскую партию Армении (РПА). «Мы просто можем бойкотировать эти выборы, причем не пассивно, а блокируя избирательные участки и не позволяя организовать мероприятие по возрождению РПА», — пообещал Пашинян в своем видеообращении.

Накануне Пашинян заявил о своей готовности стать «народным премьером». Похоже, речь идет не столько о выборах, сколько о перехвате власти. «В любом случае никто из представителей республиканской партии не станет премьер-министром. Время их правления закончено. Я призываю Карена Карапетяна не пытаться сохранить власть», — пояснил политик свои намерения.

Запланированные на 10.00 мск 25 апреля переговоры Карапетяна и Пашиняна были отменены после того, как лидер оппозиции, по словам Карапетяна, выставил неприемлемые условия о повестке и составе делегации со стороны власти. И.о. премьера предложил организовать встречу в более широком формате с участием как парламентских, так и внепарламентских сил.

В результате оппозиция вновь вышла на улицы. Люди перекрывают главные дороги города. В четырех вузах объявлены забастовки. В сети пишут, что полицейские оставляют позиции и присоединяются к протестующим. Сайты полиции, Следственного комитета Генпрокуратуры некоторое время были заблокированы.

В условиях нарастания противостояния обозначил свою позицию Госдеп США. В распространенном письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт Америка призвала «все стороны к конструктивному взаимодействию в правовых рамках конституции Армении с целью обеспечения мирного перехода власти, следуя верховенству закона».

Обе противоборствующие стороны поддерживает крупный бизнес. Так, к движению Никола Пашиняна присоединилась крупнейшая в Армении оппозиционная политическая сила — партия «Процветающая Армения» миллиардера Гагика Царукяна . При этом действующую власть поддерживает, по некоторым данным, самый богатый армянин на планете Самвел Карапетян

Несмотря на политическое противостояние в Ереване, обе стороны отметили накануне День памяти жертв Геноцида армян. Аналогичная акция прошла и в Нагорном Карабахе, где у линии соприкосновения со стороны Азербайджана было зафиксировано скопление бронетехники и активное перемещение воинских подразделений.

В этой связи Россию интересуют последствия происходящего в Армении политических пертурбаций. Очевидно, в случае победы оппозиции отношения двух стран будут зависеть от взглядов нового премьер-министра. Пока наиболее вероятный кандидат на этот пост — Пашинян, который назвал Россию «братской страной», пообещав решать возникающие двусторонние проблемы в интересах армянского народа.

Никаких проблем с размещенными на территории Армении российскими военными базами политик также не видит, поскольку республике нужно защищать эту часть границы от Турции . Что касается членства Армении в ЕАЭС , Пашинян считает, что вопрос о выходе страны из союза может решиться только на референдуме. Резких геополитических шагов он делать не намерен.

Однако, согласятся ли с этим в Вашингтоне?

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле продолжают следить за ситуацией и надеются, что «наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время».

— То, что досрочные выборы в парламент пройдут — это уже факт, — рассказал «СП» политический обозреватель Айк Халатян. — Оппозиция предлагает, чтобы сейчас парламент выбрал премьером человека, на которого укажет улица. Понятно, что подразумевается Никол Пашинян, чтобы он проконтролировал процесс досрочных выборов в парламент.

«СП»: — Что сейчас происходит в Ереване?

— Продолжаются массовые акции протеста. Центр города фактически парализован. Пока что власть на это никак не реагирует. Полицейские сконцентрированы лишь у здания правительства. Что будет дальше, кто кого пересилит, сказать невозможно.

«СП»: — Похоже, власть не выдерживает давления. Только что подал в отставку министр спорта Грачья Ростомян

— Об этом говорить преждевременно. Дело в том, что протестующих поддержала партия «Процветающая Армения», чей лидер Гагик Царукян является также главой национального олимпийского комитета. То есть Царукян — патрон министра спорта Ростомяна. Поэтому тот и ушел.

По мнению журналиста, политолога Армена Гаспаряна факт использования «цветных» технологий в ходе протестов в Армении отрицать невозможно.

— В Армении заработал абсолютный аналог известного украинского сайта «Миротворец». Оформление невероятно простое: фотография и текст, описывающий вину того или иного человека. Пока там есть две кнопки: «Виновен» или «Простить». На сайт добавляются политики и общественные деятели, которые выступили на стороне Сержа Саргсяна.

Но нам важно даже не появление очередного клона «Миротворца», поскольку многие атрибуты «майдана» были реализованы за последние 10-11 дней в Армении. Гораздо интереснее, почему логотип этого сайта недвусмысленно указывает в сторону России. Это говорит о том, что используются механизмы «цветных революций», потому что обязательно надо показывать русский след. Хотя пока на этом сайте и нет паспортных данных людей, адресов. Но это только пока?

«СП»: — Как видится фигура Пашиняна во главе Армении?

— Пашинян является движущей силой этой революции, но не является движущей силой политического процесса вообще. Его рейтинг 8 процентов и это не очень серьезно. Рейтинги РПА и партии «Дашнакцутюн» побольше. Кроме того, у него в принципе отсутствует опыт управленческой работы. Он — журналист, который сделал себе имя на протестных настроениях. Но в экономике Армении ситуация такова, что там не до экспериментов. При Пашиняне там все рухнет как на Украине

Поэтому лучшим вариантом для Армении был бы Карапетян, который имеет большой опыт управления и долго работал в «Газпроме». А у Пашиняна риторика Навального, мол, главное — свергнуть власть.

«СП»: — Об отношениях с Россией Пашинян высказался довольно комплиментарно, но можно ли ему верить?

— Это самое интересное. Что у Пашиняна, что у Саргсяна позиция по России практически одинакова, поскольку альтернативы просто нет. Армения граничит с четырьмя странами, причем с Турцией у Еревана нет дипотношений, а с Азербайджаном идет война. Понятно, что суммарно они сильнее. Единственный фактор стабильности страны — Россия. Поэтому все армянские политики здесь едины, выступают и за базу в Гюмри , и за ЕАЭС.

«СП»: — Неужели в Армении нет прозападной оппозиции, аналога российских либералов?

— Есть, но это 2-3 процента. Это люди, которые окормляются в различных НКО, которых в Армении более трехсот. Но они не являются движущей силой политического процесса. Поэтому ожидать, что в случае, если Пашинян вдруг станет премьером, в чем тоже есть сомнения, Армения уйдет от России, думаю, не стоит.

«СП»: — Если только на него не повлияют американцы. Говорят, у них там огромное посольство…

— Это правда, я его лично видел. Оно огромное, занимает площадь девять гектаров. В нем работает две тысячи сотрудников. По этому показателю оно занимает второе место в мире. Для сравнения, в российском посольстве в Ереване работает человек шестьдесят.

«СП»: — Надеются однажды отколоть Армению?

— В мире не так много стран, которые исторически были бы так близки к России как Армения. Грузию от нас откалывали во времена Саакашвили, сейчас пытаются отколоть Украину и примерно та же самая история с Арменией. Там ведь огромное число СМИ принадлежит американцам. Множество НКО. Гигантские средства — в 2016 году 1 млрд долларов, вкладываются в развитие религиозных сект: Свидетелей Иеговы , адвентистов и т. п. Это деструкция там действительно существует.

Ситуация в Армении: Лидер оппозиции Пашинян заявил о готовности возглавить Армению