В Северной Осетии в 2018 году расширят проблемный участок Военно-Грузинской дороги

ВЛАДИКАВКАЗ , 25 апреля. / ТАСС /. Узкий участок на Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья, расширят в 2018 году на территории Северной Осетии , что позволит сократить скопление транспорта на российско-грузинской границе, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Северной Осетии.

"Масштабная реконструкция и расширение подъездных путей к пропускному пункту «Верхний Ларс» будут проведены в этом году. Значительное сужение автомобильной дороги А-161 Владикавказ-Нижний Ларс вблизи пункта пропуска «Верхний Ларс» традиционно являлось одной из ключевых причин … скоплений автотранспортных средств", — говорится в сообщении.

Финансирование проекта строительства осуществляется из федерального бюджета. Сам пункт пропуска «Верхний Ларс» во время работ будет функционировать в штатном режиме.

Как сообщалось, на Военно-Грузинской дороге также планируется создать торгово-логистический хаб.