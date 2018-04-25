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В Северной Осетии в 2018 году расширят проблемный участок Военно-Грузинской дороги
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В Северной Осетии в 2018 году расширят проблемный участок Военно-Грузинской дороги 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИКАВКАЗ, 25 апреля. /ТАСС/. Узкий участок на Военно-Грузинской дороге, соединяющей Россию со странами Закавказья, расширят в 2018 году на территории Северной Осетии, что позволит сократить скопление транспорта на российско-грузинской границе, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Северной Осетии.
"Масштабная реконструкция и расширение подъездных путей к пропускному пункту «Верхний Ларс» будут проведены в этом году. Значительное сужение автомобильной дороги А-161 Владикавказ-Нижний Ларс вблизи пункта пропуска «Верхний Ларс» традиционно являлось одной из ключевых причин … скоплений автотранспортных средств", — говорится в сообщении.
Финансирование проекта строительства осуществляется из федерального бюджета. Сам пункт пропуска «Верхний Ларс» во время работ будет функционировать в штатном режиме.
Как сообщалось, на Военно-Грузинской дороге также планируется создать торгово-логистический хаб.
На данный момент пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России и Грузии перегружен, нагрузка превышает норму в 10 раз: в пиковый сезон вместо 300-400 автомобилей в сутки он вынужден пропускать через границу около 3 тыс. транспортных средств.
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