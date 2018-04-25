Что общего у протестов в Ереване и киевского Майдана

У обоих майданов — киевского и ереванского — есть много общего. При этом руководитель Армении учел ошибки своего украинского коллеги Виктора Януковича , в результате подобных же событий ставшего изгоем у себя на родине

В ереванских событиях есть и более глубокий смысл. На наших глазах состоялась очередная, но далеко не последняя и не самая решающая битва в необъявленной войне между Западом, его союзниками и остальным миром. Эта война, хотя внешне и не заметно, но в виде очагов идет в Европе и Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке вот уже более 10 лет. Это — война за контроль над энергоресурсами и средствами их транспортировки.

А еще интересно то, что все события нынешней «бархатной революции» в Армении странным образом наложились на знаменательную и печальную для Армении дату — столетие со дня заключения Брестского мира (март 1918-го года), в результате которого Армения потеряла часть своих территорий — Карскую область. А вместе с ней, что наиболее болезненно для любого армянина, гору Арарат , которая находится все эти сто лет на территории соседней Турции

И в Армении есть силы, которые уверены в том, что способны вернуть Арарат. И, может быть, в этих мечтах тоже есть свой политический подтекст?

Но сначала все же про два майдана.

Две революции: «бархатная» и «достоинства»

Официально нынешние события в Армении начались 13 апреля, когда оппозиция, возглавляемая депутатом армянского парламента Николом Пашиняном, вывела несколько сотен человек на протестные митинги, которые 16 апреля переросли в акты гражданского неповиновения: митингующие блокировали в Ереване улицы и административные здания. В ответ власти применили силу, разогнав протестующих. В воскресенье, 22 апреля, когда на столичные площади вышли уже более 100 тысяч человек, власти разогнали манифестацию, задержав несколько сотен демонстрантов (от 200 до 300 человек), в том числе Пашиняна и его ближайшее окружение. Но почти тут же их выпустили. 23 апреля, когда среди демонстрантов появились военные, поддержавшие протесты, Серж Саргсян объявил о своей отставке с должности премьер-министра страны, оставив политическое поле своим оппонентам, которые сами не ожидали столь скорой победы.

По словам армянских политиков и экспертов, основная причина протестов была в усталости электората от многолетнего (с 2010-го года) пребывания Саргсяна у власти. Дело в том, что еще в 2015 году Саргсян провел через парламент изменения в Основном законе страны, в результате которых Армения из президентской превратилась в парламентско-премьерскую республику (президенту отводятся в ней представительские функции). И вот 17 апреля после двух президентских сроков он был избран премьером, снова возглавив Армению, но теперь уже в другой должности. Вот против этого третьего по сути срока Саргсяна у руля государства и выступила оппозиция, назвавшая свой протест «бархатной революцией».

Но тут есть несколько нюансов. Во-первых, протесты начались не 16 апреля 2018 года, а много раньше и шли уже 5 лет, с 2013-го, начиная с протестов против повышения цен в маршрутных такси. Максимального противостояния с подавлением протестов со стороны власти и разгоном митингующих они достигли в 2016 году. Тогда даже пришлось вмешаться в ситуацию послу США в Армении Ричарду Миллсу, пообещавшему представителям власти санкции за разгон мирных демонстраций.

Ситуация в Ереване

И здесь уместно напомнить, что на Украине до Евромайдана тоже прошло несколько так называемых предмайданов — налогового, языкового и других, постепенно раскачивающих ситуацию в стране. То есть схема действий протестующих, а вернее организаторов протестов, в Армении была та же, что и на Украине.

Во-вторых, хочу напомнить, что по более поздним признаниям участников протестов в Киеве, главный антиправительственный Майдан оппозиция готовила на зиму 2014-2015 года, то есть на очередные президентские выборы с тем, чтобы не допустить на второй президентский срок Януковича. Но вышло иначе — Евромайдан, предполагавшийся всего лишь как очередная «раскачка» власти, приобрел в результате чрезмерного применения властью силы для разгона студентов («онижедети») в ночь с 30 ноября на 1 декабря настолько мощный протестный характер, что организаторы «Революции достоинства» перешли к активной фазе на год раньше, чем это планировали.

В своей книге «Государственный переворот. Практическое пособие» теоретик и практик государственных переворотов «тихий американец» Эдвард Люттвак утверждает, что термином «революция» обозначаются действия, которые «во всяком случае, поначалу, осуществляются неорганизованными народными массами и направлены на смену социальных и политических структур, равно как и на замену конкретных личностей в руководстве страны. Этот термин приобрел определенную популярность, — утверждает Люттвак. — Им были обозначены многие перевороты, так как считалось, что они были делом рук „народа“, а не нескольких заговорщиков».

То есть американский теоретик госпереворотов убедительно доказывает в своей книге не народный, а именно политический, рукотворный и лидерский характер «народных» революций. Кстати, книга Люттвака, написанная в 1968-ом году, до сих пор является практическим пособием для организации государственных переворотов, замаскированных под различные революции, «бархатные» и «оранжевые» в том числе.

Итак, общее в ереванских и украинских событиях следующее:

1. Предварительная, рассчитанная на несколько лет раскачка ситуации.

2. Ориентация на избирательный цикл.

3. Наличие скрытых или, во всяком случае, не афишируемых на первоначальном этапе целей «революции», выдаваемой за действия «народа» (по Э. Литтваку).

Кто придет после госпереворота

Главное отличие двух Майданов в том, что премьер Армении Серж Саргсян в отличие от своего украинского коллеги Виктора Януковича не стал дожидаться, пока протесты примут абсолютно негативный и необратимый характер и ушел в отставку. При этом он тем самым сохранил возможность Республиканской партии Армении, в которой является руководителем, и дальше участвовать в политической жизни, в отличие от Януковича, с уходом которого из власти рухнула и его Партия Регионов.

Кроме того, сам Саргсян, в отличие от Януковича во всяком случае пока, не стал изгоем в своей стране. Хотя это все-таки не исключает его дальнейшего преследования со стороны оппозиции, «революционеров» и новой власти.

Очевидно, что Саргсян просто учел ошибки Януковича и поэтому протесты стали короткими — уложились в одну неделю, в отличие от украинских, где они проходили в течение четырех месяцев. Хотя результат принципиально мало чем отличается — в Армении происходит, хотя и более мягкий, но все же государственный переворот. Потому что уход Саргсяна в отставку означает существенные перемены во внешней политике страны. Но об этом позже.

Что касается лидера оппозиционных сил Армении Пашиняна, то, скорее всего, за ним стоят куда более мощные, но вряд ли пока нам известные и, во всяком случае, пока точно не афишируемые силы. Тот же Порошенко появился с подачи американского посольства на Украине только через месяц после госпереворота, как рекомендованный посольством США кандидат в президенты страны.

Напомню, что главной движущей силой реального протеста на Украине в конце февраля-начале марта 2014 года были не Порошенко, и даже не Турчинов с Яценюком, прибравшие затем к своим рукам всю власть в стране, а Дмитрий Ярош , тогда лидер «Правого сектора»*, ныне пребывающий почти в полном забвении в должности рядового депутата украинского парламента . Возможно, та же участь ждет и Пашиняна.

Кому это выгодно

Победившая армянская оппозиция убеждает мир, что произошедшее — чисто внутреннее дело, не имеющее никаких внешних аспектов. А еще эксперты в самой Армении и в некоторых международных организациях и американских и английских СМИ (Международный Центр Карнеги, BBC) утверждают, что все произошедшее — не имеет никакого антироссийского подтекста.

В общем, с этим можно было бы согласиться, если бы не несколько настораживающих моментов.

Во-первых, в самом Ереване находится посольство США — самое крупное по размерам и численности на территории бывшего СССР. По утверждению армянских экспертов, в нем работают 1200 человек. Что они делают в республике с населением 3 миллиона человек, понятно — следят за соседями Армении — Турцией, Ираном Азербайджаном , обеспечивая при этом мониторинг за всем Кавказом, являющимся стратегически важной точкой на геополитической карте Евразии.

Во-вторых, в Армении действуют несколько тысяч НКО (некоммерческих организаций), осуществляющих свою деятельность на средства Запада, прежде всего США.

И поверить в то, что 1200 дипломатов из США и несколько тысяч членов НКО, существующие на деньги из той же страны, не принимали никакого участия в госперевороте, произошедшем в Армении 23 апреля, невозможно. И участвовали и готовили. Кстати, это в 2016-ом году, как мы говорили выше, подтвердил и посол США в Армении Ричард Миллс, который «засветился» своей поддержкой протестующих. Как в свое время это же делали посол США на Украине Джеффри Пайетт и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд

А при чем здесь США, Армения и Россия?

Армения занимает ключевое положение на Кавказе, где сошлись интересы многих государств.

Первое. Армения граничит с Турцией, к которой имеет территориальные претензии. Кстати, 3 марта 2018 года было ровно 100 лет со дня, когда по условиям Брестского мира Армения потеряла Карскую область и главный свой символ — Арарат. В ноябре 1918 года Советская Россия, заключившая в марте того же года «похабный мир» в Бресте, договор с Германией и Турцией (тогда — Османской империей) разорвала и все территории, потерянные по Брестскому миру, вернула. Кроме Карской области, которая осталась у турков. В 1921-ом году Советская Россия в Москве подписала новый договор с Османской империей, по которому Карская область осталась у Турции, но в подписании того договора Армянская ССР (на тот момент с юридической точки зрения — самостоятельное государство) не участвовала.

И теперь, сто лет спустя, когда Армения снова стала самостоятельной, армянские националисты, радикалы считают, что могут добиться пересмотра Московского договора от 1921 года по Карской области и Брестского от 1918-го, поскольку формально Армения в них не участвовала.

Однако Россия, на которую ориентировался в своей внешней политике премьер Серж Саргсян на такой радикальный шаг не пойдет, поскольку у России и Турции есть ряд договоров, в том числе и проект газопровода «Турецкий поток», строительство которого в настоящий момент идет полным ходом.

Второе. Еще одним соседом и союзником Армении является Иран. Который, в то же время, является одним из ключевых игроков на мировом энергорынке. У США с Ираном сложилась предвоенная ситуация. Кстати, бывший глава Госдепа США Рекс Тиллерсон ушел в отставку 31 марта нынешнего года (за три недели до госпереврота в Армении) из-за своих разногласий с президентом США Дональдом Трампом именно по иранскому вопросу. Напомню, что Тиллерсон до того, как стал главой внешнеполитического ведомства США, был председателем совета директоров и главным управляющим крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil . И США намерены продолжать политическое и экономическое давление на Иран в том числе и в области энергетики.

А вот у России с Ираном есть ряд внешнеполитических договоров и общих международных интересов, которые делают две страны союзниками, а не конкурентами, в отличие от США. И в этом смысле смена руководства в Армении связку РФ-Иран значительно ослабляет.

И, наконец, третий сосед Армении — Азербайджан, который так же является одним из важнейших игроков на энергетическом рынке Европы и Азии. Азербайджан входит в 20-ку стран с разведанными запасами нефти и газа (Россия здесь на 8-ом месте, а на 1-ом — Венесуэла ). А у Армении с Азербайджаном есть неразрешимый и постоянно тлеющий Карабахский конфликт. Но именно Россия является сдерживающим фактором и гарантом того, что этот конфликт не переходит в горячую стадию. И поэтому смена внешнеполитического курса в Армении, где к власти, как и на Украине после госпереворота, могут прийти радикалы и националисты, может привести к расширению конфликта и ослаблению позиций Азербайджана.

Бой местного значения (всего лишь гипотеза)

Таким образом, смена руководства Армении, произошедшая 23 апреля в результате государственного переворота, вполне может нарушить сложившийся в регионе баланс сил и привести, во-первых, к конфликтам Армении с союзниками России — Турцией, Азербайджаном и Ираном, и, во-вторых, резком повышении роли США на Кавказе. Где США станет "зонтиком" для конфликтующей с соседями Армении.

Поэтому, конечно, непосредственно самой России смена власти в Армении ничем не угрожает. Не будет антироссийских лозунгов и преследования российских соотечественников, гонений на русский язык и угрозы русской идентичности… Всего того, что произошло на Украине. Но цели госпереворота те же, что и на Евромайдане.

На наших глазах идет третья мировая война, хотя это и образное выражение того, что происходит, но при этом достаточно точное — ведь гибнут тысячи людей. Да, на этой войне нет сплошного фронта, война носит очаговый характер — в Сирии , В Ираке , на Украине, теперь, возможно, на Кавказе. Это война не за территории, не за финансовые потоки, а за энергетические ресурсы и системы их транспортировки.

Россия, например, внедрилась через Роснефть в Венесуэлу, где будет оказывать техническую и финансовую поддержку в освоении нефтяных и газовых месторождений страны, находящейся на 1-ом месте в мире по разведанным запасам. А ведь Венесуэлу США всегда считали своим «задним двором»… Теперь вот США пытается осваивать европейские рынки, составляя в этом конкуренцию России, попутно разрушая и подчиняя себе энергосиситемы Ближнего Востока.

В этом смысле, произошедшее в Армении — лишь эпизод, один из «боев местного значения» в глобальном противостоянии между Западом и остальным миром.

* «Правый сектор» — организация, деятельность которой запрещена на территории РФ