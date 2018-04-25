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Стране предстоит серьезный экзамен: президент Армении выступил с заявлением
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Стране предстоит серьезный экзамен: президент Армении выступил с заявлением 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Президент Армении Армен Саргсян выступил с заявлением, где призвал народ к единству и сплоченности, сообщает филиал МТРК «МИР» в Армении.
Президент напомнил, что накануне армянский народ почтил память жертв геноцида 1915 года, «демонстрируя пример национальной солидарности и единства».
«Сегодня, так же, как никогда, мы должны быть едины и сплочены», — подчеркнул Саргсян.
По словам президента, гражданское движение, особенно с участием молодежи, способно оздоровить политическую жизнь в стране и способствует развитию демократии. Правильные и взвешенные решения улучшат репутацию Армении и армянского народа во всем мире.
«В этом смысле начало диалога между сторонами чрезвычайно важно», — отметил президент.
Армен Саргсян отметил, что ему известно об отмене запланированных на 25 апреля переговоров лидера гражданского движения Никола Пашиняна и исполняющего обязанности премьер-министра Карена Карапетяна, и он сожалеет, что эта встреча не состоялась.
«Стране и нашей молодой демократии предстоит пройти серьезный экзамен. Обеспокоенный сложившейся ситуацией, с сегодняшнего дня я начинаю консультации с представителями парламентских и внепарламентских сил, с целью обсуждения сложившейся в стране ситуации и нахождения путей ее решения. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся путем взаимопонимания найти пути возможного решения», — заявил президент.
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