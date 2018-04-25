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Более 4,5 тысячи полицейских будут дежурить на майские в Северной Осетии
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Более 4,5 тысячи полицейских будут дежурить на майские в Северной Осетии 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Обеспечивать порядок в майские праздники в Северной Осетии будут более 4,5 тысячи сотрудников МВД. Весь личный состав правоохранительных органов будет переведен на усиленный режим несения службы с 30 апреля по 2 мая и с 8 мая по 10 мая.
С 1 по 9 мая 2018 года в регионе планируется проведение порядка 160 праздничных мероприятий, сообщается на сайте правительства Северной Осетии. В частности, 1 мая состоятся праздничное шествие по улице Кирова и митинг на Театральной площади. Военный парад по традиции пройдет 9 мая в 10 часов утра на площади Свободы во Владикавказе.
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