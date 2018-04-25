Ещё
Делегация грузинской оппозиции посетит Москву в мае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делегация грузинской оппозиции посетит Москву в мае 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Депутаты оппозиционного грузинского «Альянса патриотов» в середине мая посетят Москву для обсуждения актуальных вопросов двусторонних связей Грузии и России, между которыми нет дипломатических отношений после войны 2008 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава парламентской фракции «патриотов» Георгий Ломия уже находится в Москве и готовит визит коллег. Он уклонился от уточнений, с кем именно в столице России проведут встречи его коллеги, сообщила телекомпания «Рустави-2».
При этом оппозиционеры требуют, чтобы направляющейся в Москву группе депутатов присвоили официальный статус. Правящая «Грузинская мечта» отказывается это сделать.
В прошлом году депутаты «Альянса патриотов» дважды посетили Москву, тем самым восстановив возобновление политических контактов, прерванных войной. Они объяснили необходимость переговоров с российской стороной тем, что без вовлечения России Грузия не сможет решить вопрос возвращения Абхазии и Южной Осетии.
В парламенте Грузии «патриоты» имеют шесть мандатов из 150.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Что Россия проиграла в Армении В Ереване почтили память жертв геноцида армян В Ереване протестующие заблокировали автомобиль министра обороны Армении
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру334
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»53
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»189
«Томагавки» прилетели в Москву95
Пока вы спали: Су-57 «провалились»136
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение