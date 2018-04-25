Конфликт в Нагорном Карабахе может вновь перерасти в горячую фазу

Вугар Гасанов. Последние несколько дней Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики публикует видеозаписи: якобы к линии соприкосновения стягиваются танки, самоходные артиллерийские установки, грузовики. Азербайджан все это называет провокацией. Первые сообщения о напряженности на границе появились, когда протесты были в разгаре, и Саргсян еще был на посту, и в тот момент Азербайджану было просто нелогично начинать военные действия, говорит политический обозреватель из Баку

Вугар Гасанов политический обозреватель из Баку «Потому что в то время, когда все эти процессы в Армении начались, если бы Баку начал военные действия, это бы играло на руку Саргсяну, потому что общество бы сразу же мобилизовалось, и те процессы, которые вели к отставке Саргсяна, остановились бы».

Но теперь Саргсян ушел, а в Армении неопределенность. В Баку заявили, что готовы продолжить переговоры со «здравомыслящими политическими силами». В Нагорном Карабахе на это отреагировали язвительно, заметив, что армянская сторона не видит здравомыслящих сил в самом Азербайджане.

Константин Макиенко. Кстати, официальный Степанакерт во время протестов был на стороне Саргсяна, который сам герой Карабаха. Оппозиция там есть, но она невелика. Пока фразы о том, что Армения может потерять Карабах, звучат как преувеличение. Но риск перехода конфликта в горячую стадию есть, считает замдиректора Центра анализа стратегий и технологий

Константин Макиенко замдиректора Центра анализа стратегий и технологий «Это может быть повторение апреля 2016 года — операция по захвату каких-то местных тактических позиций. Боеспособность армии обороны Карабаха и армянских вооруженных сил высокая, и, конечно, Армения отреагирует. Если паче чаяния азербайджанцы попытаются что-то сделать. Прозападное или промосковское, любое правительство Армении будет придерживаться позиции, что Карабах — это армянская территория».

Эксперты вспоминают, что в 2015 году на фоне прошлых крупных протестов в Ереване , так называемого электромайдана, тоже стало намечаться обострение в Карабахе. Позже конфликт дошел до вооруженных столкновений, которые стали известны как «Четырехдневная война». Но сейчас в Азербайджане для таких действий нет внутренних причин, говорит главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов

Григорий Шведов главный редактор издания «Кавказский узел» «Надо обратить внимание на речь Ильхама Алиева от 18 апреля, когда он во время своей инаугурации говорил, что не только Карабах, но и современная Армения находится на землях Азербайджана. С другой стороны, я недавно был в Азербайджане, и, на мой взгляд, внутриполитическая ситуация не требует сейчас никакого успеха, который был бы нужен властям Азербайджана для легитимации. Операция чуть более двух лет назад была связана с внутриполитическими факторами, то есть нужно было продемонстрировать обществу успешность власти. На сегодняшний день Ильхам Алиев продлил свои полномочия. На мой взгляд, ему нет необходимости никому демонстрировать те или иные успехи».