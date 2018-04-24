В Волгограде армяне прокатили Сержа Саргсяна с траурной лентой на капоте авто

Сигналя, по городу проехались десятки автомобилей с флагами Армении. А колонну возглавляла легковушка, на капоте которой прокатили портрет экс-главы Армении с траурной лентой.

Судя по кадрам ролика, размещенном на популярном видеохостинге, собравшиеся проехались по центральным улицам, а потом по набережной вдоль Волги.