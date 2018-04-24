В Волгограде армяне прокатили Сержа Саргсяна с траурной лентой на капоте авто 

Армяне, проживающие в Волгограде, автопробегом поддержали население Армении отставку бывшего президента Сержа Саргсяна.
Сигналя, по городу проехались десятки автомобилей с флагами Армении. А колонну возглавляла легковушка, на капоте которой прокатили портрет экс-главы Армении с траурной лентой.
Судя по кадрам ролика, размещенном на популярном видеохостинге, собравшиеся проехались по центральным улицам, а потом по набережной вдоль Волги.
С 13 апреля в Ереване проводились акции протеста против назначения премьер-министром экс-президента страны Сержа Саргсяна. После волны протестов и массовых беспорядков 23 апреля Саргсян подал в отставку.