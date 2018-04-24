В ПАСЕ будут следить за развитием ситуации в Армении

В понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся в стране десять дней акций протеста против избрания его премьером. В специальном обращении Саргсян признал, что у сложившейся ситуации есть несколько решений, но для себя он видит единственный выход — оставить пост. Семнадцатого апреля оппозиция, которая обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации объявила о начале «бархатной революции».

В заявлении содокладчики ПАСЕ по Армении Джузеппе Галати и Юлия Ловочкина отметили, что приветствуют «решение премьер-министра Саргсяна уйти с поста, чтобы снизить растущую напряженность в стране».

"Мы надеемся, что это приведет к новому и конструктивному диалогу между всеми политическими силами в стране с целью поиска долгосрочного разрешения нынешней ситуации в соответствии с соответствующими конституционными положениями ", — отмечается в документе. Содокладчики ПАСЕ также призвали освободить всех «задержанных за участие в мирных демонстрациях».