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В ПАСЕ будут следить за развитием ситуации в Армении
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В ПАСЕ будут следить за развитием ситуации в Армении 

РИА Новости 2 часа назад
СТРАСБУРГ, 24 апр — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы будет следить за развитием ситуации в Армении, говорится в заявлении докладчиков Ассамблеи, поступившем в РИА Новости.
В понедельник премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся в стране десять дней акций протеста против избрания его премьером. В специальном обращении Саргсян признал, что у сложившейся ситуации есть несколько решений, но для себя он видит единственный выход — оставить пост. Семнадцатого апреля оппозиция, которая обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации объявила о начале «бархатной революции».
В заявлении содокладчики ПАСЕ по Армении Джузеппе Галати и Юлия Ловочкина отметили, что приветствуют «решение премьер-министра Саргсяна уйти с поста, чтобы снизить растущую напряженность в стране».
"Мы надеемся, что это приведет к новому и конструктивному диалогу между всеми политическими силами в стране с целью поиска долгосрочного разрешения нынешней ситуации в соответствии с соответствующими конституционными положениями ", — отмечается в документе. Содокладчики ПАСЕ также призвали освободить всех «задержанных за участие в мирных демонстрациях».
Депутаты ПАСЕ отметили, что «продолжат внимательно следить за развитием событий в Ереване».
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