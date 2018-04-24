Ещё
В Армении вспоминают жертв геноцида в Османской империи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Армении вспоминают жертв геноцида в Османской империи 

Газета.Ru 40 минут назад
Жители Армении 24 апреля вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской Турции, в результате которого погибли более 1,5 млн армян.
"Память о геноциде и значение его уроков имеют отношение к каждому из нас. В 103 годовщину геноцида армян я посылаю вам и вашему народу свои самые теплые мысли", — говорится в послании президента Франции Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте президента Армении.
Ожидалось, что у мемориала жертв геноцида «Цицернакаберд» 24 апреля пройдет акция протеста, однако лидер оппозиции Никол Пашинян заявил, что мероприятие будет посвящено только памяти жертв геноцида, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил о своем уходе с поста главы кабмина накануне Дня памяти жертв геноцида.
Газета.Ru: последние новости
Премьер Армении назвал условие для своей отставки В Ереване возобновились акции протеста Оппозиционеры в Армении призвали к оккупации министерств и ведомств
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу выдвинул обвинение США169
Пока вы спали: в Крымском мосту разглядели трещины298
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы7
Что Россия проиграла в Армении147
Кремль готовит суперманевр528
Видео
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
00:46
Лолита рассказала о недоразумении с пограничниками
Шоу-бизнес
00:38
Эксперт рассказал об обмане США про С-400
Оружие Армия
25:33
Россия наращивает госдолг
Экономика Статьи
02:18
Названы сроки перевоза Улюкаева в колонию
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение