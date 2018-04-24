Запад лучше России

В газете «Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet) в последние недели развернулись дебаты об отношении Швеции России . Их начал бывший шведский посол Швеции в Москве Свен Хирдман (Sven Hirdman), который на сегодняшний день кажется самоназначенным неофициальным послом Москвы в Швеции. Он уже широко известен своей пропагандой в пользу России, но за его сообщением следуют и публикации Маркуса Йоранссона (Markus Göransson) и Йенса Стилхоффа Сёренсена (Jens Stilhoff Sörensen), которые еще интереснее.

Для того, кто читает эти статьи дескриптивно, а не нормативно, там можно многое почерпнуть об основаниях российской агрессивности. Даже те, кого обвиняют в пророссийском настрое, могут быть полезны.

Например, говорящий, что Россия чувствует угрозу «сфере своих интересов», с одной стороны виновен в том, что признает российскую формулировку проблемы правильной, но с другой стороны ведь сама Россия действительно воспринимает глобальное геополитическое игровое поле как разделенное на сферы интересов, где на российскую сферу посягать нельзя.

Маркус Йоранссон, приглашенный исследователь в Институте торговли, пишет, например, что Россия считает, что «западные страны во все большей степени нарушают границы сферы российских интересов и тем самым угрожают европейскому балансу сил, который, по мнению России, гарантирует российскую безопасность. В том, что Россия прибегла к языку силы в Грузии Украине и других бывших советских республиках, можно увидеть реакцию на обещания эти странам более тесного сотрудничества с ЕС НАТО и членства в них». По существу это вполне корректная мысль.

Но если не привлекать бывшие советские страны в ЕС и НАТО, то пришлось бы позволить России установить контроль над ними. Конечно, тогда они смогли бы сохранить чисто территориальную независимость, то есть Россия не вторглась бы в Грузию и на Украину, но лишь потому, что посчитала бы это ненужным. Угроза насилия заменила бы необходимость насилия.

Сербии и Это так при дескриптивном подходе, но мы не должны забывать саму суть дела: причина того, что западный мир борется за право стран вроде Грузии, Украины, Белоруссии Молдавии участвовать в сотрудничестве и сближаться с Западом, — это не исключительно эгоистические соображения и не желание создать буферные зоны из стремления к политической безопасности.

Запад предлагает им ценности, которые мы считаем универсальными и которые лучше с моральной точки зрения. Мы предлагаем демократию, соблюдение прав человека, свободу и экономическое развитие, потому что все люди заслуживают этого. Россия же предлагает ограниченную независимость и заточение в серой зоне между свободой и несвободой. Россия предлагает независимость из милости и жизнь в роли стран, силой вовлеченных в чужую повестку дня.

На стороне Запада — эмпирический опыт: страны, сформированные либеральной демократией, правовой безопасностью и капитализмом, просто-напросто лучше других, и на этом точка. Они лучше практически по всем аспектам. Они свободнее, безопаснее, они богаче, их граждане лучше себя чувствуют: они живут дольше, у них есть доступ к лучшему здравоохранению. Именно такие принципы развития мы хотим разделить со всеми людьми во всех странах.

Яростное желание понять других не должно подразумевать, что мы забываем себя самых, те общественные системы, которые породили свободнейшие и богатейшие государства за всю мировую историю. На такую систему имеют право и те страны, которые раньше принадлежали России.