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Алиев утвердил меморандум о совместной разработке с Ираном блоков на Каспии
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Алиев утвердил меморандум о совместной разработке с Ираном блоков на Каспии 

Прайм 1 час назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил меморандум о совместной разработке с Ираном нефтегазовых блоков на Каспии, сообщает пресс-служба Алиева в понедельник.
Меморандум о взаимопонимании был подписан 28 марта 2018 года в Баку.
"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море", — сообщает пресс-служба главы Азербайджана.
После вступления в силу меморандума о взаимопонимании министерству энергетики Азербайджана и Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) поручено осуществить его положения.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать правительство Ирана о выполнении необходимых внутригосударственных процедур для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.
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