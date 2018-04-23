Алиев утвердил меморандум о совместной разработке с Ираном блоков на Каспии

Меморандум о взаимопонимании был подписан 28 марта 2018 года в Баку

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об утверждении меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджана и министерством нефти Ирана о совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море", — сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании министерству энергетики Азербайджана и Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) поручено осуществить его положения.