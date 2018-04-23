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События в Армении не повлияют отношения с Россией, считает Климов
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События в Армении не повлияют отношения с Россией, считает Климов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Кто бы ни возглавил правительство Армении вместо заявившего об отставке Сержа Саргсяна, ему не понадобиться менять политику в отношении России — соглашения между странами готовились с учётом обеспечения безопасности и процветания Армении, заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.
Он полагает, что «это сугубо внутреннее дело армянского народа и государства Армения». «Не исключаю, что некоторые внешние игроки постараются оседлать ситуацию, развернуть её в свою пользу. Но Россия стояла и стоит на принципах невмешательства в дела суверенных государств». — сказал Андрей Климов.
Законодатель также считает, что острый политический кризис, который привёл к отставке премьера после многотысячных протестов в течение последних 10 дней, «может разрешиться на базе конституции Армении, а также путём поиска консенсуса между основными правящими и оппозиционными силами страны». «Такая возможность есть», — уверен российский сенатор.
При этом он подчеркнул — те отношения, которые сегодня существуют между Россией и Арменией, в том числе в многосторонних форматах (СНГ, ЕАЭС), были заложены на взаимовыгодной основе.
«Поэтому кто бы ни пришёл на пост премьер-министра Армении, ему не понадобится радикальных изменений в политике, если он действительно желает заботиться о безопасности и процветании армянского народа — именно в этом ключе все документы и соглашения между Россией и Арменией в своё время и готовились». — резюмировал Андрей Климов.
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