ЕК призвала Ереван к соблюдению международных обязательств в условиях протестов оппозиции

"Право свободы собраний универсально и является фундаментальным для всех, поэтому мы призываем власти Армении действовать сдержанно и в сбалансированной манере, в соответствии с международными обязательствами страны", — сказала она. Косьянчич повторила распространенный в выходные призыв к немедленному освобождению всех задержанных.