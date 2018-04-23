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ЕК призвала Ереван к соблюдению международных обязательств в условиях протестов оппозиции
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ЕК призвала Ереван к соблюдению международных обязательств в условиях протестов оппозиции 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) призвала власти Армении к сдержанности и соблюдению своих международных обязательств в условиях уличных протестов оппозиции. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
"Право свободы собраний универсально и является фундаментальным для всех, поэтому мы призываем власти Армении действовать сдержанно и в сбалансированной манере, в соответствии с международными обязательствами страны", — сказала она. Косьянчич повторила распространенный в выходные призыв к немедленному освобождению всех задержанных.
Митинги оппозиции продолжаются в Ереване с 16 апреля. Оппозиционеры требуют, чтобы Серж Саргсян, избранный парламентом 17 апреля на пост премьер-министра, ушел в отставку. 22 апреля в ереванской гостинице «Марриотт» была осуществлена попытка провести переговоры между Саргсяном и лидером оппозиции Николом Пашиняном. Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний, в понедельник днем они были отпущены из СИЗО.
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