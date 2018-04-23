Несколько сотен человек будут встречать грузинских хоккеистов, вышедших во 2-й дивизион ЧМ

ТБИЛИСИ , 23 апреля. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория /. Несколько сотен человек будут встречать в Тбилисском международном аэропорту имени Шоты Руставели сборную Грузии по хоккею, победившую на чемпионате мира третьего дивизиона в Кейптауне ЮАР ) и вышедшую во второй дивизион. Об этом ТАСС сообщили в Федерации хоккея Грузии.

Грузинская команда вернется из Кейптауна 24 апреля. Грузинские хоккеисты обыграли команды Турции (6:2), Болгарии (5:3), Гонконга (11:1), проиграли южноафриканцам (2:4), а в заключительной встрече 22 апреля разгромили команду Тайваня (11:2) и завоевали право выступить во втором дивизионе чемпионата мира 2019 года. Сборная Грузии ранее не имела больших успехов в хоккее, хотя история этого вида спорта началась здесь 60 лет назад.

23-летний форвард сборной Грузии Александр Жужунашвили, выступающий за команду «Мимино» из Бакуриани, был назван лучшим игроком турнира. Он стал лучшим бомбардиром команды, забросив 10 шайб. Команда Грузии укомплектована в основном хоккеистами, играющими в чемпионате страны, и несколькими игроками, родившихся в России Финляндии и других странах и имеющих гражданство Грузии.

Один из лучших игроков сборной Грузии 27-летний Михаил Давиташвили из команды «Грей Вулвз» (Тбилиси) заявил, что хоккеисты признательны многочисленным поклонникам за поддержку. «Мы рады тому, что своей игрой и успехом доставили радость миллионам наших поклонников — жителям Грузии и проживающим за рубежом нашим соотечественникам», — сказал Давиташвили в интервью тбилисскому телеканалу «Маэстро».

Большое внимание заслужил 27-летний Александр Васильченко, выступающий за «Мимино». По окончании матча с командой Тайваня после исполнения гимна Грузии он прямо на льду в присутствии игроков и зрителей на трибунах сделал предложение руки и сердца своей девушке, которая вышла на площадку поздравить команду. Получив согласие, он вручил невесте кольцо под овации игроков и болельщиков. Эти кадры были показаны в эфире ряда зарубежных и грузинских телеканалов и обнародованы на официальной странице Федерации хоккея Грузии.

Поздравление премьер-министра

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили одним из первых поздравил хоккеистов. «Поздравляю сборную Грузии с победой на ЧМ среди сборных третьего дивизиона, — говорится в поздравлении. — Уверен, что ледовый дворец и новая ледовая арена, которые намечено построить соответственно в Бакуриани и Тбилиси, будут содействовать развитию хоккея с шайбой и станут основой новых успехов».

Сборную Грузии с победой на ЧМ в третьем дивизионе также поздравили многие известные спортсмены страны, различные спортивные команды и сотни тысяч жителей страны (в социальных сетях).

Грузия и хоккей

В силу объективных причин и отсутствия необходимой инфраструктуры хоккей в ХХ веке не пользовался особой популярностью в Грузии. В 1960-х годах сборная Грузии выступала на зимней Спартакиаде народов СССР, в 1970-80 годах проводились первенства республики. В конце 1980-х годов в составе московского ЦСКА и молодежной сборной СССР играл уроженец Грузии голкипер Котэ Бахуташвили.

С начала 2000-х годов популярность хоккея в Грузии стала расти, с 2008 года регулярно проводится чемпионат страны. В настоящее время существуют команды в Бакуриани, Тбилиси, Батуми

Грузия и зимние Олимпийские игры

В январе текущего года Квирикашвили заявил, что Грузия изъявила желание принять зимние Олимпийские игры 2030 года. Подводя итоги проведенной 22 января в Лозанне встречи с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом , премьер-министр сообщил, что у правительства расписан план подготовки инфраструктурных объектов, а также развития зимних видов спорта. Президент МОК поприветствовал инициативу премьера Грузии и отметил, что большое впечатление произвела деятельность Грузии в развитии спорта в последние годы.

Летом текущего года в Бакуриани начнется строительство многофункциональной ледовой арены вместимостью 2300 зрителей, предназначенной для спортивных мероприятий. Бакуриани — известный горнолыжный центр, в 1970-80-х годах там функционировала база горнолыжной сборной СССР, тренировались лыжники из стран Восточной Европы. В последние пять-шесть лет в поселке восстановлены горнолыжные трассы, построены новые объекты инфраструктуры, там ежегодно занимаются туристы и спортсмены из РФ, стран СНГ, Балтии, Восточной и Центральной Европы. С 2015 года действует лыжная трасса имени уроженца Бакуриани Нодара Кумариташвили — грузинского саночника, погибшего на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году.