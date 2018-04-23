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Мартиросян прокомментировал ситуации в Армении
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Мартиросян прокомментировал ситуации в Армении 

News.ru 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Известный шоумен, художественный руководитель и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян высказался о ситуации в Армении, которую захлестнули протесты против Сержа Саргсяна на посту премьер-министра.
В своём Instagram-аккаунте Мартиросян опубликовал пост о том, что он внимательно и ч волнением следит за своей родиной. Шоумен почёркивает, что не может оставаться равнодушным, поскольку ему небезразлично будущее страны.
Гарик Мартиросян:
«Я не политолог, не политик, не государственный чиновник и поэтому могу мыслить только категориями обычного гражданина — хоть весь недельный протест и проходит в мирном ключе, но страсти накаляются изо дня в день, люди очень взволнованы и любое неправильное действие со стороны соответствующих структур может привести к трагическим событиям и ошибкам, которые невозможно будет исправить. Особо хотелось бы обратить ваше внимание на то, что среди протестующих не только представители политических и оппозиционных сил, но и большое количество обычных граждан, студентов, молодежи, старшеклассников. В связи с этим хочу обратиться ко всем, кто может повлиять на дальнейшее развитие событий. Будьте ответственны за судьбы людей, будьте мудрее, будьте адекватными до конца, уважайте наш народ и не допустите кровопролития! Надеюсь, что всё будет хорошо. Верю в Армению и в наш народ.»
Простесты в Армении уже назвали «Бархатной революцией», сегодня митингующие перекрыли дорогу в Грузию.
В Москве около армянского храмового комплекса собрался несанкционированный митинг представителей армянской диаспоры из более 300 человек. Он был разогнан полицией, задержаны более 60 человек.
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