Мартиросян прокомментировал ситуации в Армении

В своём Instagram-аккаунте Мартиросян опубликовал пост о том, что он внимательно и ч волнением следит за своей родиной. Шоумен почёркивает, что не может оставаться равнодушным, поскольку ему небезразлично будущее страны.

Гарик Мартиросян:

«Я не политолог, не политик, не государственный чиновник и поэтому могу мыслить только категориями обычного гражданина — хоть весь недельный протест и проходит в мирном ключе, но страсти накаляются изо дня в день, люди очень взволнованы и любое неправильное действие со стороны соответствующих структур может привести к трагическим событиям и ошибкам, которые невозможно будет исправить. Особо хотелось бы обратить ваше внимание на то, что среди протестующих не только представители политических и оппозиционных сил, но и большое количество обычных граждан, студентов, молодежи, старшеклассников. В связи с этим хочу обратиться ко всем, кто может повлиять на дальнейшее развитие событий. Будьте ответственны за судьбы людей, будьте мудрее, будьте адекватными до конца, уважайте наш народ и не допустите кровопролития! Надеюсь, что всё будет хорошо. Верю в Армению и в наш народ.»

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