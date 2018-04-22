Ильхам Алиев и его команда

Азербайджане прошла церемония инаугурации президента Ильхама Алиева , победившего на выборах 11 апреля. Он руководит страной уже 15 лет. Безусловно, за спиной Алиева стоит его команда. Однако именно сейчас ее состав может измениться как никогда. Подробности у корреспондент «МИР 24» Нармин Абасовой.

Это его четвертая инаугурация. Ритуал Ильхам Алиев знает до мелочей. Сначала присяга на конституции Азербайджанской Республики, а после гимна его правая рука на Коране.

«Клянусь быть приверженным национально-духовным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков, постоянно дорожить ими», — говорит избранный глава государства.

Победа на президентских выборах была безоговорочной: 86% избирателей отдали свой голос за Алиева.

«На нынешних выборах азербайджанский народ проголосовал за стабильность, развитие, прогресс, независимую политику. Мы независимая, сильная страна. Мы идем по избранному нами пути», — говорит президент.

В своей речи Алиев назвал Азербайджан «островом стабильности». За 15 лет, что он у власти, реальный ВВП вырос в три с лишним раза, а среднемесячная зарплата с 77 до 528 манатов (это больше 300 долларов).

Помог нефтяной бум. По всей стране около десяти тысяч скважин — на суше и в море. Даже в центре Баку . Однако не нефтью единой. Сельское хозяйство тоже в почете. Как сделать Азербайджан главной экономикой Закавказья, Ильхам Алиев знал с самого начала.

Михаил Гусман. «За его плечами 15 лет руководства республикой. Он пришел после того, как ушел его великий отец. Это был для него челлендж, вызов», — говорит первый заместитель генерального директора агентства ТАСС

В Азербайджане любят повторять: один в поле не воин. Пожалуй, главный человек в команде Алиева — его жена и первый вице-президент Мехрибан Алиева . Согласно конституции, именно она возьмет на себя управление Азербайджаном, если муж не сможет исполнять свои обязанности. Такой вот семейный подряд.

«Мехрибан ханум — очень сильный руководитель и лидер — соратник президента. Она не просто первая леди, она соратник во всех вопросах, связанных с развитием страны. Прежде всего, в гуманитарной сфере», — говорит Гусман.

Школы, детские дома, приюты, поликлиники, больницы. Мехрибан всегда там, где людям нужна помощь. При Алиевых рожать стали чаще. За последние пять лет плюс миллион детей. Для будущих мам все условия. В прошлом году по инициативе Алиевой отремонтировали Институт акушерства и гинекологии. Сложные беременности и роды здесь никого не пугают.

«С 2015 года новые критерии живорождения — 22 недели беременности и 500 граммов. Это считается живорожденные дети. Спасаем всех», — говорит ученый секретарь Института акушерства и гинекологии Лейла Мамедова.

На весь мир Мехрибан прославилась и как отличный организатор. Под ее руководством прошли первые в истории Европейские игры, а в 2012 году первая леди отвечала за организацию «Евровидения» в Баку.

Еще Мехрибан называют «иконой стиля». Наряды журналисты обсуждают не меньше, чем политические заявления. Трудно поверить, что первой леди — 53, и она воспитывает пятерых внуков.

«Я уверена, что, независимо от должности, человек, выбирая свой путь, свою профессию, должен добросовестно относиться к любому делу. Поставив перед собой ясные цели, стараться их достигнуть», — говорит она.

Однако большая часть команды, с которой 15 лет работал Алиев, досталась ему по наследству от отца, Гейдара Алиева . Многие соратники сохраняют свои посты уже четверть века.

Рамиз Мехтиев — один из самых влиятельных политиков. Еще до выборов глава президентской администрации написал статью об основных направлениях стратегии развития экономики страны. По факту, это «дорожная карта» на будущие семь лет президентства Ильхама Алиева. «Главным принципом новой команды будет развитие страны. Чиновники, которые не вносят свой вклад, а также неискренние чиновники, которые допускают политические „отклонения“, будут отдалены от команды. Иначе, мы можем потерять много времени в достижении намеченных целей во имя развития Азербайджана», — говорится в статье.

Его называют «рупором» официального Баку. Али Гасанов — помощник Алиева по общественно-политическим вопросам. Другой Али Гасанов — вице-премьер. Именно он решил проблему беженцев в стране. 300 тысяч вынужденных переселенцев переехали из палаток в обустроенное жилье.

«Маленький Азербайджан в течение этих лет решил проблемы обустройства почти миллиона беженцев. Мы видим, как один миллион беженцев, которые пришли в Европу, и ее буквально сотрясли эти проблемы, связанные с волной беженцев. Азербайджан самостоятельно с этой проблемой справился», — говорит политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков

Азербайджан называют одной из самых безопасных страной Кавказа. Министр внутренних дел Рамиль Усубов ежегодно отчитывается чуть ли не о 100-процентной раскрываемости преступлений. По этому показателю Азербайджан — лидер среди стран СНГ.

«То, что в Азербайджане молодая девушка может в 12 часов ночи идти без боязни по улице, это в том числе показатель работы правоохранительных органов », — говорит политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Кто после выборов войдет в новую команду Алиева — главная политическая интрига. Первым в минувшую субботу был назначен Новруз Мамедов . Бывший помощник президента стал премьером страны.

«Я благодарен президенту за оказанное мне доверие. Надеюсь, что я выполню задачи, возложенные на мои плечи. Мы продолжим успешное развитие Азербайджана», — говорит Мамедов.

Он заменил 83-летнего Артура Раси-заде, самого пожилого чиновника страны. Его называли лучшим главой кабинета министров. У него был только один минус — возраст. Команду Алиева, похоже, ждет самое глобальное обновление за последние годы.

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