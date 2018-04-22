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Десятки тысяч человек вышли на митинг в Ереване
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На митинг в центр Еревана пришли десятки тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Десятки тысяч человек собрались на протестный митинг в центре Еревана, пока их лидеры задержаны.
Впервые за десять дней традиционный вечерний митинг проходит без руководителей протестующих. Еще в субботу были задержаны Армен Григорян и Давид Санасарян, а в воскресенье депутаты Никол Пашинян, Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.
Пока протестами руководит член правления возглавляемой Пашиняном партии "Гражданский договор" Ален Симонян. Однако до сих пор непонятно, кто будет оратором митинге.
Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.
В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Перед этим состоялись переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном, которые продлились три минуты и закончились безрезультатно.
Премьер-министр назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — позднее были задержаны.
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