Президент Армении назвал ситуацию в стране опасной

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты, и призвал к сдержанности и поиску диалога. Заявление президента опубликовано на сайте главы государства.

Акции против избрания возглавляющего страну с 2008 года Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. В рамках новой парламентской республики (с 9 апреля) премьер фактически возглавляет страну. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации и 17 апреля объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна на пост председателя правительства.

"Процессы в нашей стране достигли опасной черты, что может привести к необратимым последствиям. К сожалению, вопреки достигнутой накануне договоренности, переговоры были прерваны, хотя они могли бы привести к разрядке ситуации и снижению напряженности", — говорится в заявлении главы государства.

Тем не менее, Саркисян призвал отказаться от деструктивного поведения, котором может нарушить стабильность в стране, и продолжить поиск диалога. "Призываю всех наших граждан, соотечественников в диаспоре воздерживаться от попыток нагнетания ситуации и проявлять сдержанность", — заявил президент.

По его словам, нельзя разобщать общество в преддверии 24 апреля (День памяти жертв геноцида).

В воскресенье в столице Армении продолжились митинги против избрания Саргсяна премьером. В районе Эребуни правоохранители попытались разогнать шествие, что привело с стычкам с протестующими. Применялись светошумовые гранаты и дымовые шашки. Несколько человек пострадали. Лидеров оппозиции, депутатов Никола Пашиняна, Сасуна Микаеляна и Арарата Мирзояна, "принудительно удалили" с места проведения акции, позднее они были задержаны.