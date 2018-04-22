Ещё
ЕС призвал освободить всех задержанных в Ереване
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЕС призвал освободить всех задержанных в Ереване 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Официальный представитель главы европейской дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз призывает армянские власти немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протеста в Ереване, начав политический диалог для урегулирования кризиса в республике.
Она указала, что право на свободу собраний — это «всеобще и фундаментальное право всех граждан». Косьянчич призвала Армению справедливо применять закон в соответствии с международными обязательствами, передает «Интерфакс».
«Все те, кто был задержан при реализации своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены», — заявила она.
По ее словам, нужно «обеспечить инклюзивный диалог», направленное на мирное урегулирование ситуации.
Напомним, в Ереване в отделения полиции в воскресенье доставлены 192 человека. Задержаны также лидер оппозиции Никол Пашинян и еще два оппозиционных депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.
Акциям протеста в воскресенье предшествовали переговоры между Сержем Саргсяном и Пашиняном продлились всего три минуты — премьер ушел со встречи, назвав действия лидера оппозиции шантажом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Саргсян назвал условие, при котором покинет свой пост В Армении заявили о готовящихся преступлениях против конституционного порядка Полиция Еревана назвала задержание Пашиняна «удалением с места митинга»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова сообщила хорошую новость189
Скончался Евгений Звягин7
Масляков резко пригрозил Светлакову58
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»564
Макрон дал совет по общению с Путиным128
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение