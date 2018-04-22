ЕС призвал освободить всех задержанных в Ереване

Официальный представитель главы европейской дипломатии ЕС Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз призывает армянские власти немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протеста в Ереване , начав политический диалог для урегулирования кризиса в республике.

Она указала, что право на свободу собраний — это «всеобще и фундаментальное право всех граждан». Косьянчич призвала Армению справедливо применять закон в соответствии с международными обязательствами, передает «Интерфакс»

«Все те, кто был задержан при реализации своего основного права на собрания в соответствии с законом, должны быть немедленно освобождены», — заявила она.

По ее словам, нужно «обеспечить инклюзивный диалог», направленное на мирное урегулирование ситуации.

Напомним, в Ереване в отделения полиции в воскресенье доставлены 192 человека. Задержаны также лидер оппозиции Никол Пашинян и еще два оппозиционных депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.